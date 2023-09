Maroc: Abdelhamid Jmahri coordinateur national de la presse de l'USFP - Vivement un nouvel élan

« Le Bureau politique appuie la proposition du Premier secrétaire de confier la tâche de coordinateur national du secteur des médias du parti à Abdelhamid Jmahri, appelant à fournir plus d'efforts afin d'élever l'outil médiatique du parti et d'assurer à l'USFP une présence à la hauteur de son histoire dans l'édification d'une presse nationale sérieuse et responsable au service des causes du pays ».

Le dernier communiqué du Bureau politique a fait part, comme à l'accoutumée, des différents points ayant marqué l'importante réunion tenue à l'orée d'une rentrée politique particulièrement attendue. Il n'en reste pas moins que c'est le passage relaté ci-dessus qui est fait pour nous interpeller spécialement. Et pour cause!

Saluons de prime abord cette décision qui va de pair avec cette ambition d'aller de l'avant qui nous anime depuis toujours et que nous partageons depuis des années, des décennies pour être plus précis, avec notre désormais coordinateur national.

Devrait-on rappeler à ce propos que Hamid est, sans doute aucun, «the right man in the right place»? Et ce n'est sûrement pas par hasard qu'il se trouve être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sa longue expérience et sa compétence confirmée, à elles seules, sans parler d'une grande culture politique acquise durant toute une vie sur les bancs de l'Ecole ittihadie, plaident pour lui. Aussi l'ambition nourrie et le projet voulu par la direction du Parti comme par nous tous d'ailleurs, se trouvent-ils, cela va sans dire, entre de bonnes mains.

Et justement, c'est main dans la main et d'un pas aussi assuré qu'alerte que nous entamons ce nouvel élan pour une presse USFP à même d'être à la hauteur de son histoire qui a toujours servi de référence, disponible en permanence à véhiculer les grandes valeurs qui sont celles de l'USFP et qui bien évidemment versent en premier dans l'intérêt de notre pays. Notre Maroc vénéré et adoré.