Algérie: Hand - Le HBC El Biar remporte le tournoi national féminin 'Sarah Babouhoun' à Oran

ORAN — L'équipe du HBC El Bair a remporté le tournoi national de handball seniors-dames "Sarah Babouhoun" en battant en finale l'équipe du TS Sétif sur le score de 27 à 16, vendredi soir à la salle omnisports "Akid Lotfi" d'Oran.

La troisième place est revenue à l'équipe de la jeunesse sportive d'Ouzellaguen qui a battu le club Horizon Talents d'Oran sur le score de 23-17.

Cinq équipes ont pris part à ce tournoi national, dédié à la mémoire de l'ex-joueuse de l'équipe nationale Sarah Babouhoun, à savoir le HBC El Biar, le TS Sétif, l'AFC Ain Taya, la JS Ouzellaguen et le club organisateur CHT Oran.

En marge de cette compétition sportive de trois jours, organisée par le club le club Horizon Talents d'Oran de handball (CHT Oran) en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et la Fédération algérienne de handball, les participants ont pu profiter d'une visite guidée à des sites historiques et touristique de la wilaya d'Oran.

Ce rendez-vous sportif féminin a été clôturé par une cérémonie de remise de prix et cadeaux aux lauréats, en présence des autorités locales, de membres de la Fédération algérienne de handball et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran et d'anciennes handballeuses internationales.