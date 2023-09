Afrique: CAN 2023 - Le Mozambique de retour dans la compétition africaine, 14 ans après

Dakar — L'équipe de football du Mozambique, deuxième du groupe L, après sa victoire, 3-2, contre le Bénin, accompagnera le Sénégal, premier de la poule, à la prochaine Coupe d'Afrique des nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Le Bénin a pourtant ouvert le score à la 20e min sur pénalty par Steve Mounie, dans un Stade national de Maputo rempli au-delà de ses capacités d'accueil.

Absent de la CAN depuis 2010, le Mozambique se devait obtenir un résultat positif pour composter son ticket pour la prochaine CAN. Poussés par de nombreux supporters déchainés, les Mozambicains ont égalisé dans la foulée par Witi. Son co-équipier Ricardo Guimaraes double la mise (2-1), à la 31e mn.

Mais en début de seconde mi-temps, Jodel Dossou va calmer les ardeurs des mozambicains, en permettant au Bénin de revenir au score (2-2).

La rencontre semblait filer vers un match nul, synonyme d'élimination pour le Bénin, jusqu'à ce que Clesio Bauque décide d'en rajouter une couche pour donner plus d'épaisseur à la qualification mozambicaine.

Rentré en deuxième période à la place du premier buteur (Witi), il va marquer un troisième but dans les dernières secondes pour enterrer définitivement les espoirs de qualification pour le Bénin pour qui la victoire était impérative.

Le Mozambique, deuxième avec 10 points, va retrouver la CAN, 14 ans après sa dernière participation. Les Mambas avaient participé à la CAN d'Angola en 2010. Ils étaient dans la poule C avec le Nigeria, l'Egypte et le Bénin Ils s'étaint arrêtés en phase de poule.

Jeudi, le Ghana et l'Angola, dans le groupe E, ont aussi validé leur ticket à la CAN Côte d'Ivoire 2023.

Avant cette dernière journée, 15 pays était déjà qualifiés Algérie, Afrique du Sud, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie et Zambie.

Les autres équipes devant compléter la liste seront connues à la fin de cette dernière journée des éliminatoires prévue mardi prochain.

Le Cameroun cinq fois vainqueur de la CAN (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017) n'a toujours pas assuré sa qualification. Les Lions indomptables, deuxièmes du groupe C avec quatre points, ont besoin d'un point du nul contre le Burundi, mardi. Les Burundais qui comptent le même nombre de points gardent aussi leur chance de qualification.

Vingt-quatre équipes participeront à la CAN. Le tirage au sort en vue de la constitution des poules aura lieu le 12 octobre prochain à Abidjan.