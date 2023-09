Algérie: Patrice Beaumelle (coach MCA) - « On se prépare en silence »

Patrice Beaumelle, l'entraîneur du Mouloudia Club d'Alger, s'est confié sur la préparation de son équipe, ce jeudi 7 septembre 2023, après la victoire de son équipe en match amical face à l'IRB Ouargla (3-1).

« On est à dix jours de l'ouverture du championnat. On est à la phase terminale de cette préparation, a-t-il expliqué. Deux groupes qui ont fait 45 minutes. On se prépare en silence, c'est important de jouer un match amical en rentrant au pays pour s'acclimater aux conditions climatiques et celles liées au terrain. »

Le coach français a ajouté : « Je suis satisfait de la prestation des garçons. Ils ont pu répéter les gammes et continuer à créer des automatismes. On a pu récupérer tous les joueurs avec ceux qui ne pouvaient pas voyager pour la préparation. J'essaye de faire un tour d'effectif et que tout le monde soit prêt pour le début de championnat. »