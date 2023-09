Sénégal: Somone-développement durable en Afrique - L'accélération de la capture du dividende démographique booste la réalisation des objectifs

La 3ième édition de la conférence du réseau Afrique des comptes de transfert nationaux Nta-Afrique s'est tenue à la Somone en présence du professeur Babacar Ndiaye, le recteur de l'université de Thiès en milieu de semaine.

Le dividende démographique, économie générationnelle et développement durable en Afrique, en plus du bilan des cinq ans après l'adoption de la feuille de route de l'union africaine sur le dividende démographique constituaient le menu de cette rencontre.

Pour Ngoné Diop, la directrice de Cea / Bsr-Ao, l'Afrique abrite 1, 4 milliard de personnes avec un taux de croissance annuelle de 2, 315 naissances par femme, un taux de fécondité de 4, 15 naissances par femme.

Ce taux varie d'une région à une autre et se singularise dans certains pays à l'image du Niger avec un taux de fécondité de 6, 8 naissances par femme ; A l'en croire, si la population mondiale double tous les 76 ans, celle africaine voit son double tous les 30 ans avec une composition regroupant 60% de jeunes par rapport à l'ensemble de ses habitants. Pour elle, le profil démographique ainsi décrit est source de forte demande économique et sociale. Ceci dénote, selon elle, que la transformation structurelle de l'Afrique va se faire avec les jeunes pour un développement durable et inclusif.

Pour mettre en relief ses propos , elle a aussi mis l'accent sur des études de la Commission économique de l'Eau de 2021 faisant part de l'éducation des jeunes, de leur santé, d'un emploi décent et leur inclusion dans un processus de gouvernance qui nécessitent un dividende économique de de 92 milliards de dollars, 6, 5 % du Pib régional.

Pour le recteur de l'université de Thiès, le dividende démographique est un thème paritaire de l'Union africaine, du gouvernement du Sénégal et de ses partenaires. Par conséquent, il considère la présente conférence comme un cas d'école en tant qu'autorité académique de la synergie impulsée qu'une université voit articuler dans le monde de la recherche universitaire.

Pour illustrer ses propos, il a cité l'ensemble des personnalités politiques et les éminents chercheurs présents à la Somone. Selon lui, les thèmes retenus et cités plus haut traduisent en termes la stratégie initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche dans sa mission sur des questions de développement et de production de savoirs neufs.

Par conséquent, il a cité l'expérience et les compétences acquises en matière d'adéquation formation-emploi, un pilier essentiel de la capture du dividende démographique. En outre, il a rappelé la politique sénégalaise de mobilisation des réseaux et d'articulation des programmes pour l'information des décideurs et servir la société.