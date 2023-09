Afrique: Qualifications à la CAN 2023-Sénégal - Rwanda, ce samedi à huye (19h) - Les Lions A' pour finir le job

Déjà qualifié pour la CAN 2023, en terminant 1er de son groupe avec 13 points, le Sénégal va parachever son parcours dans la phase de qualifications pour la CAN 2023.

Pour cette 6e et dernière journée qui se joue ce samedi 9 septembre à Huye (Sud du Rwanda), les champions d'Afrique en titre, ont déplacé la sélection A' pour affronter les Amavubi (Guêpes) du Rwanda. Une occasion pour le duo technicien Pape Thiaw et Malick Daff, de valoriser un peu plus les jeunes joueurs et de préparer la future relève.

Le Sénégal affronte ce samedi 9 septembre à Huye, l'équipe du Rwanda dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN «Côte d'Ivoire2023». Déjà qualifiés après avoir assuré la première place de son groupe avec 13 points, les champions d'Afrique en titre ont parcouru la phase de qualifications avec une grande aisance. Ils engageront cette ultime sortie sans aucune forme de pression.

Après avoir éteint la polémique avec son homologue rwandais, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait finalement accepté le déplacement en terre rwandaise. Toutefois, elle avait en même temps donné la priorité au match amical contre les Fennecs d'Algérie mardi prochain 12 septembre au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio.

L'Equipe du Sénégal sera conduite par les entraîneurs Pape Bouna Thiaw et Malick Daf. Elle est un mélange de joueurs de l'équipe nationale locale sacrée au dernier championnat d'Afrique des nations (CHAN) de l'équipe championne d'Afrique U20 et même de l'équipe nationale U17 après la sélection de Amara Diouf, désigné meilleur joueur de la CAN cadette. Ce qui constitue sans doute une première dans l'histoire du football sénégalais. «Le mixage entre les U20 et l'équipe nationale locale est une première au Sénégal. On en a parlé avec les garçons.

C'est une chance qu'il faut saisir. Il y a un bon vivier», avait déclaré Malick Daff. Avant de s'envoler, la bande à Bouly Junior Sambou a déjà affiché la détermination de ramener un bon résultat, de finir le job mais surtout préparer la relève qui s'impose forcément après la CAN ivorienne. Leaders du groupe avec 13 points, les Lions, on le rappelle, ont obtenu la qualification dès la quatrième journée des éliminatoires. Pour le Rwanda, la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire est bien derrière lui.

Occupant actuellement la dernière place de leur groupe avec seulement deux points accumulés en cinq matchs, les Amavubis sont quant à eux, éliminés quel que soit le résultat de cette ultime sortie. Le Mozambique (7 points), reste à la deuxième place du groupe L et le Bénin (5 points), troisième, vont se disputer le dernier ticket de qualification, lors de cette 6e journée.