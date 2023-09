Algérie: Rentrée scolaire - Poursuite de la campagne de nettoiement des établissements éducatifs

ALGER — La campagne de grande envergure de nettoiement et d'embellissement des différents établissements éducatifs et de leur périmètre à travers le pays se poursuit, samedi, en prévision de la rencontrée scolaire 2023/2024 et connaît la contribution de tous les acteurs, parmi les enseignants, la société civile, les parents d'élèves et les autorités locales.

Cette campagne qui se poursuit pour le 2e jour consécutif, sous le slogan "Rentrée scolaire dans un environnement propre", intervient en application des instructions du Premier ministre adressées à plusieurs secteurs, dont celui de l'Education nationale, en prévision de la prochaine rentrée scolaire et en consécration de la culture de préservation de l'environnement.

Ainsi, au primaire "Ali Medjabra", la cour de l'école et son environnement externe ont été nettoyés, de même que les classes qui ont été embellies avec les photos par les enseignants et les travailleurs de cet établissement, en coordination avec des éléments des Scouts musulmans algériens (SMA) et les associations. Des sachets de friandises seront également distribués aux écoliers, le jour de la rentrée scolaire en vue de semer la joie.

Dans ce cadre, la directrice de l'école primaire, Zahra Chaa, a affirmé que "cet établissement compte 150 élèves répartis sur huit (8) classes", soulignant la mobilisation de les travailleurs professionnels, les enseignants, les parents d'élèves et les associations pour une rentrée scolaire réussie.

Pour sa part, Mme Nabila Morselab, commandant du groupe "Ilias Driche" des Scouts musulmans algériens (SMA) d'El Madania, a indiqué que ce groupe "a participé à cette opération à travers la décoration des salles de quelques affiches de sensibilisation à l'importance de préserver l'environnement.

Ses membres se sont occupés, également, des plantes en les arrosant et en les taillant pour assurer une reprise agréable des élèves", a-t-elle dit.

De son côté, la présidente de l'association "Es-Salam", Souad Belafroum, a salué "cette campagne qui est à même de coordonner les efforts de tous les acteurs pour une rentrée scolaire réussie", relevant à ce propos la nécessité d'impliquer les élèves dans cette campagne et de dispenser des cours de sensibilisation sur la propreté de l'environnement, tout au long de l'année.

Par ailleurs, le représentant de l'Assemblée populaire communale (APC) d'El Madania, Ilias Sekfani, a affirmé que les autorités compétentes ont suivi de près cette campagne et se sont enquises des préparatifs liés à la rentrée scolaire au niveau de toutes les écoles de cette commune, soulignant la mobilisation de tous les moyens nécessaires de nettoyage et de désinfection en vue de veiller à la préservation d'un environnement propice à la scolarisation de nos enfants, a-t-elle soutenu.

Dans le même sillage, la directrice de l'école "Bilal Al-Habachi" (Sidi M'hamed), Samia Hamadache, a relevé la participation de l'ensemble des travailleurs professionnels, des enseignants, des parents d'élèves et des autorités locales, conformément aux directives du ministère de l'Education nationale, à une vaste campagne de nettoyage de cet établissement et de préparation des manuels de première année primaire et de quelques cadeaux pour accueillir les nouveaux élèves.