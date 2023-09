Maroc: Le bilan du séisme monte à 1.037 morts

MARRAKECH (Maroc) — Le bilan provisoire du violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi est monté à 1.037 morts, ont rapporté des médias citant les autorités locales.

La secousse tellurique de magnitude 6,8 a été enregistrée à 23H11 heure locale (22H11 GMT), selon l'Institut de géophysique américain (USGS).

Le séisme a fait 1.037 morts et 1.204 blessés "dont 721 sont dans un état critique, ont indiqué les autorités.

Plus de la moitié des morts (542) ont été recensés à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant (321) plus au sud, deux zones rurales montagneuses au coeur du Haut Atlas, a précisé la même source.

Il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Il a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d'Al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.