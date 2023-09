Afrique: Clôture de la réunion sur la domiciliation de la stratégie des matières premières à l'UA - La représentante du Parlement panafricain appelle à préserver les facteurs de paix

ALGER — La représentante du Parlement panafricain, Mme Bahdja Lammali, a appelé, samedi depuis Addis-Abeba, au terme de la réunion sur la domiciliation de la stratégie des matières premières à l'Union Africaine (UA), à la nécessité de préserver les facteurs de la "paix et la sécurité", et au développement de "l'infrastructure de la communication et du transport", a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

A cette occasion, Mme Lammali a précisé que la réalisation des objectifs de développement inscrits à l'agenda 2063 est liée "étroitement" à "la préservation" des facteurs de la paix et la sécurité et le "respect" des droits des peuples à l'autodétermination, mettant en avant la nécessité de "développer l'infrastructure de la communication et du transport" comme "condition essentielle pour faciliter le mouvement des marchandises et les déplacement des personnes dans le continent africain", selon la même source.

A cet égard, elle a mis en relief "l'expérience économique algérienne" qui "commence à porter ses fruits dans le cadre d'une orientation politique qui défend la légitimité internationale et contribue à la lutte contre les différents fléaux qui menacent la paix comme le terrorisme", a ajouté la même source.

A cet effet, Mme Lammali a insisté sur "l'engagement sérieux pour donner la priorité aux activités économiques, en d'accorder l'intérêt nécessaire à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)" qui est en mesure, a-t-elle-dit, de "jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs inscrits à l'agenda de l'UA", mettant en avant "les efforts du parlement du continent dans la réalisation de l'agenda l'UA".

A noter que Mme Lammali a participé à cette réunion en tant que représentante du Parlement panafricain, étant la présidente de la Commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la science et des technologies à cette instance.