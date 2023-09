Congo-Kinshasa: Bukavu - La société civile dénonce la spoliation de plus de 45 maisons de l'Etat

Environ 45 maisons de l'Etat ont été spoliées au cours de dix dernières années à Bukavu (Sud-Kivu). Une vingtaine d'autres seraient dans le viseur des spoliateurs pour priver l'Etat congolais de ses biens, a révélé le bureau de la société civile, vendredi 8 septembre.

Cette structure citoyenne demande l'implication de tout le monde pour mettre un terme à cette pratique.

La société civile dit constater la spoliation des maisons de l'Etat par et avec la complicité des fonctionnaires payés par l'Etat congolais.

Elle cite des autorités politiques, des magistrats et des agents fonciers.

« Les magistrats qui sont à Kinshasa et qui donne des injonctions à leurs collègues d'ici. Les jugements dont disposent les spoliateurs sont cousus de toute pièce. Mais ils sont fabriques où ? Nous avons les politiciens qui gèrent la province, les services fonciers et cadastraux, nous avons les cabinets d'avocats qui justement, à cause de l'argent, acceptent d'accompagner ces spoliateurs et un réseau de commerçants des minerais qui sont intouchables qui achètent les maisons de l'Etat », soutient Andrien Zawadi, un des responsables de la société civile.

Par ailleurs, il affirme également détenir des informations sur une autre vingtaine de maisons en cours de spoliation dans la ville de Bukavu :

« A cette heure-ci, il y a à peu près 18 maisons qui sont dans le viseur de ces spoliateurs qui sont dans le processus de confectionner comme d'habitude de faux jugements qu'ils vont imposer à l'Etat qui va perdre son patrimoine ».

La société civile sensibilise tout le monde afin de sauver ce qui peut encore l'être.

Contacté par Radio Okapi, le gouvernement provincial nie toute responsabilité dans d'éventuels cas de spoliation des maisons de l'Etat dans la ville de Bukavu.

Le gouverneur de province dit mettre à défi quiconque fournirait une preuve d'un quelconque document portant sa signature dans ces dossiers de spoliation, rapporte son porte-parole, Typson Idumbo.

« Son excellence Mr le gouverneur de province, THEO Nguabidje Kasi n'a jamais été, ni de près ni de loin impliqué dans la spoliation des maisons de l'Etat. Cependant, il en est le protecteur, il s'oppose souvent à certains contrats de partenariats Publics-Privés mal conclus à Kinshasa. Le gouvernement provincial met à défi quiconque, apporterait un seul document de spoliation et de désaffectation portant la signature de l'autorité provinciale. Ces forfaitures et balivernes ne vont nullement détourner l'attention du gouverneur de province et de son gouvernement, attention focalisée vers les questions de sécurité et de développement de notre province », a-t-il clamé.

Pour Typson Idumbo les déclarations de Adrien Zawadi de la société civile, impliquant "les politiciens qui gèrent la province" sont fausses :

« La population du Sud-Kivu qui est déjà fatiguée par des distractions politiciennes et du temps perdu dans les guéguerres n'accordera aucun crédit au mensonge de Mr Adrien Zawadi ».