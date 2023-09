Afrique: Elim. CAN 2023 - Le Rwanda arrache le nul contre le Sénégal

Le Sénégal et le Rwanda ont fait match nul 1-1 à l'occasion de la 6e journée et dernière des éliminatoires de la CAN 2024. Un point arraché sur le fil par les Rwandais dans les ultimes secondes de la partie .

Le Sénégal qui avait déplacé une équipe largement remaniée au Rwanda, composée de plusieurs joueurs fêtant leur première cape avec les Lions, a pourtant ouvert le score par Mamadou Lamine Camara.

Les Lions ont été ensuite rejoints au score par leurs adversaires du jour dans les arrêts de jeu, grâce à Niyonzima qui a égalisé pour son équipe à la 96e minute de la rencontre.

Le moment fort de cette rencontre est l'entrée en jeu de l'attaquant Amara Diouf, plus jeune footballeur à avoir porté le maillot du Sénégal en match officiel, à 15 ans et 94 jours.

Le Sénégal déja qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024 et premier du groupe L, à l'issue de la quatrième journée, termine ces éliminatoires avec 14 points. Il sera accompagné par le Mozambique (10 points), deuxième de la poule, après sa victoire, 3-2, contre le Bénin, samedi. Le Bénin (5 points) et la Rwanda (3 points) sont respectivement, troisième et quatrième.