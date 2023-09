Mali: Cérémonie de remise de médailles des Nations unies - Discours du Commandant par interim de la Force MINUSMA, Général de division, Mamadou GAYE

document

Son Excellence, représentant spécial du SG des NU au Mali

Mme le Contrôleur général, représentant la cheffe de la composante Police de la MINUSMA,

Mr le Représentant- adjoint au RSSG NU, charge des affaires humanitaires, coordinateur résident,

Mr le général de brigade, chef d'Etat major de la Force de la MINUSMA,

Officiers, sous-officiers, militaires du rang,

Distingués invités, en vos titres grades et qualités

Ladies and gentlemen, chers collègues

C'est un grand plaisir pour la Force de vous voir rehausser de votre présence, cette importante cérémonie traditionnelle de remise de médaille commémorative des Nations Unies aux personnels de l'état-major de la Force et de la Police.

Aussi voudrais-je à l'entame de mon propos vous exprimer, notre sincère gratitude pour la constance de votre disponibilité à nos côtés, votre sollicitude de tous les instants ainsi que votre soutien indéfectible, moral et fraternel. Je confonds dans ces remerciements, tout le leadership de la Mission, pour leur collaboration fraternelle et leur soutien sans lesquels notre mission ne saurait être exécutée convenablement.

A l'analyse, cette cérémonie à fort coefficient symbolique est pour moi, une opportunité de convivialité, de communion et de reconnaissance envers les casques bleus qui se sont investis pour la paix et la sécurité au Mali, au prix de sacrifices suprêmes sur les routes marécageuses et dangereuses de Ogassagou, sur les plateaux de Douentza, dans les faubourgs de Ménaka, dans les vallées de Aguelhoc et sur les collines de Tessalit, protégeant les couches vulnérables de Bandiagara à Ber, de Petaka à Ansongo, de Bourem à Labbezanga, de Goundam à Sévaré, sur les rives du fleuve Niger et le long des routes nationales.

Aussi le devoir mémoriel nous impose de nous incliner devant la mémoire de toutes nos victimes, militaires, policiers et civils arrachées à notre affection sur les chemins de l'honneur et du devoir, fidèles à l'enseignement de André Gide dans sa préface de vol de nuit de St Exupéry, je le cite : « le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, l'acceptation du devoir ». Fin de citation. Moment ne pouvait être plus solennel et plus valorisant pour un casque bleu servant au sein des opérations de paix que celui de recevoir sa médaille devant les drapeaux et étendards et en face des plus hautes autorités de la Mission.

Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear peacekeepers,

Since their deployment in Mali in 2013, our peacekeepers have always shown high standards of discipline, dedication, and professionalism, fully committed to respect and protect civilians, engaging and supporting local communities despite many challenges and fatalities they suffered while delivering their mandate in a complex and challenging operating environment. I commend their invaluable work, contributing significantly to the implementation of challenging mandates. The medal you are about to receive is a tangible recognition of your efforts and achievements.

Nous voici donc arrivés à la croisée des chemins au soir d'une mission accomplie avec honneur, courage et dignité, aux côtes de nos frères d'armes du Mali, dans un objectif commun de recherche d'une paix durable dans notre espace saharo-sahélien en proie à des crises protéiformes.

La mission tire à sa fin certes, mais continuons à porter le message de la paix autour de nous, peace begins with us, but peace continues with us...

Ladies and gentlemen, distinguished guests,

Please allow me to extend my warmest thanks to our civilian colleagues, to our sector commanders and heads of offices and all their respective staff, for their tireless efforts, constant dedication, and outstanding support.

Dear SRSG, as we celebrate the Mission's accomplishments today, I would like to thank you wholeheartedly for this timely and opportunist initiative to organize this staff appreciation day, reminding all of us of our collective responsibility to appreciate the great deal of work performed by the mission and commend its outstanding achievements under your leadership despite challenges and limitations.

Dear Peacekeepers

Thank you again for your excellent work and your precious contribution to this mission in the service of peace. I pray that the Almighty continues to grant all of you good health, abundant grace, and great success in your future endeavors.

Je vous remercie de votre aimable attention.