Maroc: Séisme - Déploiement à Taroudant d'un important dispositif médical pour venir en aide aux sinistrés

Taroudant — Un important dispositif médical a été mobilisé à Taroudant, l'une des provinces touchées par le séisme de vendredi, pour secourir les blessés et venir en aide aux populations affectées, a-t-on constaté sur place.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre hospitalier El Mokhtar Soussi, Abdelfettah Mohib a indiqué que cette structure de santé a accueilli jusqu'à 11h de ce samedi quelque 200 cas souffrant notamment de fractures et de blessures, notant que tous les cadres médicaux et paramédicaux ont été mobilisés pour apporter assistance aux victimes de ce sinistre.

Il a précisé que les cas graves nécessitant une intervention chirurgicale ont été transférés au Centre hospitalier régional Hassan II d'Agadir, ajoutant qu'en coordination avec la délégation provinciale et la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Souss-Massa, tous les moyens humains et logistiques nécessaires sont mobilisés. Il a mis en avant à cette occasion la forte contribution de la société civile et du Croissant Rouge aux efforts de secours.

Dans un élan de solidarité exemplaire, plusieurs acteurs de la société civile et de jeunes volontaires sont venus prêter main forte à la protection civile, aux équipes médicales et aux autorités pour venir en aide aux blessés et aux personnes sinistrées.

La secousse tellurique ressentie dans plusieurs villes du Royaume, de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, a fait 820 morts et 672 blessés, dont 205 grièvement, selon un bilan actualisé du ministère de l'Intérieur, arrêté à 10h samedi.