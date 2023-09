Niger: Situation de la campagne agropastorale- Le ministre de l'agriculture et de l'élevage se prononce

La campagne agropastorale au 31 août 2023 se présente sur le plan Agricole, par une pluviométrie excédentaire dans 64% des postes pluviométriques suivis, contre 46% en 2022, selon le ministre de l’agriculture et de l’élevage, à travers une communication lue en conseil des ministres de le samedi 9 septembre 2023. Rapporte l’Onep.

Selon cette source, la maturation du mil relevée dans plusieurs localités des régions de Dosso, Maradi Tillabéri et de Zinder. Pour les cultures de rente comme le niébé et arachide), le stade de maturité a été relevé dans les régions de Maradi et Zinder.

Des infestations des cultures par les sautereaux et les insectes floricoles, maitrisées à plus de 86 % ; des dégâts des oiseaux granivores sur les cultures dans le département de Banibangou dans la région de Tillabéri; des sècheresses de plus d’une vingtaine de jours observées dans certaines localités des régions de Diffa, de Dosso, de Maradi, de Tillabéri et de Zinder, qui ont eu des conséquences sur le développement des cultures.

Selon le ministre Mahamane Elhadji Ousmane, de fortes précipitations qui ont occasionné des inondations dans certaines localités des régions d’Agadez, de Diffa, de Tahoua, de Tillabéri et de Zinder, avec d’importantes pertes sur les cultures et l’effondrement de puits, des habitations et des digues de protection à koutoukalé et Djambala.

%

Sur le plan pastoral on note la situation du pâturage qui s’améliore progressivement avec le retour des précipitations ; les inquiétudes qui persistent toujours quant à la disponibilité des pâturages dans certaines zones, particulièrement dans toute la région de Diffa, le département d’Ingal dans la région d’Agadez, ceux de Bermo (région de Maradi), de Tillia (région de Tahoua) et les départements de Bankilaré, d’Abala et de Filingué.

Un déplacement massif des éleveurs transhumants vers les zones frontalières avec Gouré et Tesker ainsi que des cas d’attaques acridiennes ont été signalés dans la région de Diffa. La situation sanitaire est relativement calme en dehors de quelques cas de foyers suspects de maladie enregistrée (pasteurellose, clavelée, hémoparasitoses, charbon bactéridien, babésiose, fièvre aphteuse, dermatose nodulaire et maladie de Newcastle).

Au regard de cette situation, le ministère de l’agriculture et de l’élevage a élaboré un Plan de campagne agropastorale pluviale et un Programme d’intensification des cultures irriguées pour accroitre l’offre des produits alimentaires du pays (produits végétaux et animaux).

S’agissant du Plan de campagne agropastorale 2023-2024, il a, entre autres, pour objectifs, d’accroître les productions céréalières sous pluies et celles des cultures de rente par rapport à l’année 2022 et d’acquérir 75 000 tonnes d’aliments-bétail et d’atteindre un taux prévisionnel plus élevé de couverture vaccinale. Par ailleurs, malgré la fermeture des frontières le Conseil des Ministres, sur instructions du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a décidé de faciliter l’entrée au Niger des pasteurs des pays limitrophes notamment ceux du Bénin et du Nigéria, en soutien aux populations frontalières de ces pays qui ont manifesté courageusement leur solidarité au peuple frère du Niger malgré la pression de leurs dirigeants.