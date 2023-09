Afrique: L'Union africaine membre du G20 - Les responsables africains affichent leur satisfaction

La question était évoquée depuis plusieurs années, c'est désormais chose faite. Le G20, réuni en sommet à new Delhi, a accueilli officiellement dans ses rangs l'Union africaine (UA) qui regroupe les 55 Etats du continent, totalisant trois mille milliards de dollars de PIB. Un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde, hôte cette année du sommet, qui s'affiche comme leader des pays du Sud. Une entrée qui a fait réagir les dirigeants du continent.

Si l'Afrique du Sud était déjà représentée au G20, comme unique Etat africain, ça n'a pas empêché son président de saluer l'entrée de l'Union africaine. Et Cyril Ramaphosa de souligner le besoin d'une « coopération multilatérale pour lutter contre l'insécurité alimentaire et énergétique ». Présent aussi en Inde, le Comorien Azali Assoumani, président en exercice de l'UA, s'est félicité de « l'aboutissement d'un combat de longue haleine ». « C'est un grand jour pour l'Afrique toute entière », a-t-il ajouté.

Poids lourd du continent, le président du Nigeria, Bola Tinubu a fait part de son impatience pour « faire progresser nos aspirations sur la scène mondiale en utilisant la plateforme du G20 ». Celui du Kenya, William Ruto a, pour sa part, évoqué un « Un siège qui permettra de façonner les décisions du G20 pour garantir la promotion des intérêts du continent ».

Indeed, the inclusion of the @_AfricanUnion in the G20 is a significant stride towards a more inclusive global dialogue. We look forward to collaborative efforts that benefit not only our respective continents but also the entire world. https://t.co/bNsA951Ot5-- Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2023