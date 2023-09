Algérie: Le wali d'Alger préside la cérémonie d'installation de 11 walis délégués

ALGER — Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi a présidé la cérémonie d'installation des nouveaux walis délégués de 11 circonscriptions administratives, suite au vaste mouvement opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune mercredi dernier, dans le corps des walis et walis délégués.

Cette installation concerne les circonscriptions administratives de Draria, Baraki, Birtouta, Sidi M'Hamed, El Harrach, Hussein Dey, Rouiba, Bab El Oued, Dar El Beida, Bouzaréah et Bir Mourad Rais.

Il s'agit de Mesdames Belahouène Nachida et Nassib Nadjia, en leurs qualités respectives de walis déléguées des deux circonscriptions administratives de Draria et Hussein Dey, et Messieurs Bertima Abdelouahab, Boulsane Merouane, Benchaoulia Mohamed Amine et Zinai Abdelwahab en leurs qualités respectives de walis délégués des circonscriptions administratives de Baraki, Birtouta, Sidi M'Hamed et El Harrach.

Messieurs Yahmi Djilali, Benyoucef Ahmed, Refsa Noureddine, Bettioui Abdelkrim et Rahmani Abderrahmane ont été également installés en qualité de walis délégués des circonscriptions administratives de Rouiba, Bab El Oued, Dar El Beida, Bouzaréah et Bir Mourad Rais.

Dans son allocution à cette occasion, M. Rabhi a rappelé que cette installation concerne la nomination de sept (07) nouveaux walis délégués dans la wilaya d'Alger et la mutation de quatre autres dans le territoire de la wilaya.

A cette occasion, le wali d'Alger a exhorté les nouveaux walis délégués à "travailler avec dévouement pour faire progresser la wilaya d'Alger, ne ménager aucun effort pour répondre aux aspirations des Algérois et veiller à être à l'écoute et à la prise en charge de leurs préoccupations, en fonction des priorités et des capacités disponibles".

M. Rabhi les a également appelé à fournir toutes les "facilitations possibles à toutes les franges, en application des orientations du président de la République".

A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de l'APW d'Alger, Nadjiba Djilali, des cadres et des responsables de la wilaya.