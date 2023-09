Cote d'Ivoire: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Septembre 2023

Gabon : Gouvernance- Vers une transition de 24 mois…

Théâtre d’un coup d’Etat ayant renversé Ali Bongo le 30 août dernier, la Gabon se dirige vers une transition de 24 mois (deux ans). C’est le souhait exprimé par le nouveau chef du Gouvernement nommé le 06 septembre dernier par le général Brice Oligui Nguema. « Nous avons le souhait de voir le processus (de la transition) aboutir en 24 mois pour qu’on puisse revenir à des élections », a déclaré le nouveau premier ministre Raymond Ndong Sima. Prudent, le Premier ministre ajoute toutefois que cette période pourrait être « légèrement supérieure ou inférieure ». Le chef de la junte militaire a mis en place un Gouvernement de transition hétéroclite composé d’anciens ministres du président déchu, des membres de l’ex-opposition et des personnalités de la société civiles. (Source : africaguinee.com)

Rentrée scolaire 2023-2024- Reprise des classes au primaire et au secondaire ce matin

C’est ce lundi 11 septembre que les écoliers, collégiens et lycéens de Côte d’Ivoire reprennent le chemin de l’école. Plus de 7 millions de jeunes apprenants sont appelés à rejoindre leur classe ce matin. Jeudi dernier, à la réunion solennelle de rentrée scolaire 2023-2024, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (Mena), Mariatou Koné, a exhorté tous les acteurs du système éducatif (enseignants, encadreurs, parents et apprenants) à une prise de responsabilité collective. Elle a engagé toutes les parties prenantes à s’approprier le thème de cette année académique : « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». La rentrée des classes intervient une semaine après l’ouverture des inscriptions au cours préparatoire 1re année (Cp1) qui ont eu cours du 4 au 8 septembre. Cette année scolaire va tenir sur 44 semaines de cours. Elle s’achève le vendredi 12 juillet 2024. Elle comporte une période d’enseignement et d’apprentissage de 29 semaines et 4 jours, soit 1192 heures de cours, et une période d’examen de 9 semaines. Le premier trimestre court du lundi 11 septembre au vendredi 1er décembre 2023. Le deuxième s’étend du 4 décembre 2023 au 23 février 2024. Quant au troisième trimestre, il part du 26 février au 10 mai 2024. (Fratmat.info)

Sénégal : Présidentielle- un coup d’accélérateur dans la pré-campagne

Au Sénégal, c’est un coup d’accélérateur des partis politiques à moins de trois semaines du lancement des parrainages en vue de la présidentielle de février 2024. L’opposant Khalifa Sall a commencé le dimanche 10 septembre une tournée de précampagne et le camp présidentiel a enfin désigné samedi 9 septembre son candidat, le Premier ministre, Amadou Ba, pour tenter de succéder à Macky Sall. Le camp de l’opposant Khalifa Ababacar Sall se met en ordre de bataille. Dimanche matin, l’ancien maire de Dakar a commencé sa tournée dans le département de Louga, tandis que sa plateforme en ligne pour l’élection présidentielle de 2024 a été officiellement lancée, marquant le début d’une période de campagne pré-électorale. Et l’enjeu est grand pour l’homme de 67 ans qui avait été écarté de l’élection présidentielle de 2019 alors qu’il avait été condamné à cinq ans de prison ferme un an plus tôt pour détournements de fonds publics. Depuis, il a été gracié et son parti a gagné des mairies ou des sièges de députés grâce à la dynamique de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi, lors des élections locales de janvier 2022 et des élections législatives de juillet 2022. Mais il en a été écarté depuis qu’il a participé au dialogue national de Macky Sall. (Source : Rfi)

Mali : Attaques contre le Bateau «Tombouctou» et contre l’armée- Le procureur ouvre une enquête

Suite au Communiqué N°058 du Gouvernement de la Transition en date du 07 septembre 2023, relatif aux attaques terroristes perpétrées contre le bateau «Tombouctou» et la position des Forces armées Maliennes, le jeudi 07 septembre 2023 à Bamba (Région de Gao) et dont le bilan provisoire fait état de quarante-neuf civils et quinze militaires tués, des blessés, ainsi que des dégâts matériels sur le bateau, le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l’opinion nationale et internationale qu’il a ordonné l’ouverture d’une enquête sur ces faits criminels. Il rassure la population que tous les efforts sont déployés par ses services en lien avec les autres services compétents de l’Etat en vue d’identifier, d’interpeller, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, coauteurs et complices de ces faits criminels. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Séisme- Le Burkina exprime sa vive compassion au Maroc

Le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a exprimé samedi soir sa vive compassion au Maroc, frappé la nuit écoulée par un très meurtrier séisme. « Un séisme a frappé plusieurs provinces du Maroc ce début de week-end. Le bilan fait état de plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de blessés et d’importants dégâts matériels. En ces circonstances douloureuses, j’adresse ma vive compassion et celle du peuple burkinabè à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain face à cette tragédie », a écrit samedi soir le président Ibrahim Traoré sur X(twitter). (Source : aouaga.com)

Togo : Articles scolaires : le gouvernement s’assure de la stabilité des prix

Au Togo, le gouvernement veut éviter toute spéculation sur la disponibilité et les prix des articles scolaires, comme c’est généralement le cas à l’approche de chaque rentrée scolaire. Le ministère du commerce a rencontré à cet effet, les importateurs et distributeurs de ces fournitures, jeudi 07 septembre 2023 à Lomé. Objectif, s’assurer que tout est mis en œuvre afin de permettre aux parents et aux élèves de préparer sereinement la nouvelle année académique, et rappeler certaines règles en vigueur. Pour rappel, la reprise des classes pour les élèves est fixée au 25 septembre prochain. (Source : alome.com)

Guinée : Deux ans après son arrivée aux affaires- Le Cnrd dresse son bilan

Deux ans au pouvoir en Guinée, le Comité national du rassemblement pour le développement (Cnrd) a vanté son bilan le 5 septembre 2023. Le gouvernement de Bernard Goumou déclare avoir réalisé plus de 2000 Kilomètres de route. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics soutient avoir fait au total 2 252 Km de routes construites dont 845 Km de routes bitumées ou en béton, 1 407 Km de routes en terre. Si les autorités se targuent avoir accompli une prouesse dans certains secteurs, le secrétaire général du RPG arc-en-ciel Saloum Cissé reste sur sa faim. (Source : africaguinee.com)

Benin : Département du Borgou- Évasion de plusieurs prisonniers à Parakou

A Parakou dans le département du Borgou, 05 prisonniers se sont évadés dans la nuit du mercredi 06 au jeudi 07 septembre 2023. L’enquête ouverte après leur évasion a permis selon nos sources, d’appréhender 02 parmi eux. Des malfrats en détention à la prison civile de Parakou ont réussi à s’échapper dans la nuit du mercredi au jeudi 07 septembre 2023 aux environs de 03h du matin. Au nombre de 05, ils sont poursuivis pour diverses infractions. Nos sources renseignent qu’il s’agit de Franca Abdou Kabirou, placé en détention depuis le 7 décembre 2021 pour une affaire de vol de motocyclette et autres délits. On retrouve également dans le lot, Geoffroy Behanzin, et Victorin Hounkpatin. (Source : acotonou.com)

Niger : Audience- Le Premier ministre reçoit l’ambassadeur de la République d’Iran à Niamey

Le Premier ministre, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a accordé, le vendredi 8 septembre 2023, une audience à l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran, SE Mehdi Kardoust. Le diplomate iranien est allé, dit-il, rendre une visite de courtoisie au premier ministre de la Transition du Niger. « Au cours de nos échanges, nous avons discuté de la situation politique qui prévaut au Niger », a déclaré l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran à sa sortie d’audience. SE Mehdi Kardoust a, par la suite, souligné que le gouvernement iranien attache une grande importance à la paix et la sécurité. (Source : Onep)

Ethiopie : Barrage de la renaissance- Son remplissage finalisé

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé dimanche que le quatrième et dernier remplissage (d'eau) du barrage de la Renaissance avait été réalisé avec succès". La finalisation du remplissage du plus grand barrage d'Afrique, menace de relancer les tensions régionales avec l’Egypte et le Soudan situés en aval. Ce mégabarrage de 145 mètres de haut, aura coûté environ 3,5 milliards d'euros. L'Ethiopie pourra désormais doubler sa production d'électricité, à laquelle environ seulement la moitié de ses quelque 120 millions d'habitants ont accès. (Source : africanews)