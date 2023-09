Angola: João Lourenço garantit des ressources pour les travaux de la santé

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a assuré samedi, à Luanda, la continuité de l'investissement de l'Exécutif dans le secteur de la santé, en vue d'élargir le réseau sanitaire du pays.

Le Titulaire pouvoir exécutif, qui s'adressait à la presse au terme d'une visite sur le terrain aux travaux de construction des hôpitaux Général de Viana et des Brûlés de Kilamba, dans la capitale du pays, a dit que les travaux en cours dans le secteur ne seront pas s'arrêter, ayant annoncé dans un avenir proche la construction de plusieurs unités sanitaires dans d'autres parties du territoire national.

« Nous avons encore de nombreuses unités à construire dans tout le pays, pas seulement à Luanda. Et pour ces unités, rassurez-vous, il y aura toujours des ressources», a-t-il garanti.

Il a indiqué que l'achèvement des hôpitaux de Sumbe, dans la province de Cuanza Sul, Ndalatando (Cuanza Norte) et Ondjiva (Cunene), était prévu pour 2024, ainsi que le début de la construction des unités sanitaires de Catumbela, dans la province de Benguela, de Bailundo (Huambo) et de Dundo, dans la région de Lunda Norte, en plus de l'hôpital général de Malanje déjà annoncé.

João Lourenço a envisagé la possibilité que l'Hôpital de Mbanza Kongo, dans la province du Zaïre, figure également sur la liste pour l'année 2024.

Dans la province de Bengo, en décembre, sera inauguré l'Hôpital Général de Caxito, qui sera construit à Bucula, à cinq kilomètres du siège provincial.

Pour la capitale du pays (Luanda), il a indiqué que l'hôpital général de Cacuaco devrait ouvrir ses portes l'année prochaine.

En plus des unités visitées samedi, on prévoit la construction d'un hôpital d'oncologie (près de l'hôpital Dom Alexandre do Nascimento/zone de Palanca) et d'un autre pour les patients traumatisés, ce dernier pour faire face aux situations résultant d'accidents de la route qui sont fréquents dans le pays et affectent fondamentalement les jeunes.

La construction d'un hôpital ophtalmologique dans la région de Kilamba, dans la municipalité de Belas, à Luanda, est également en préparation.

Selon João Lourenço, la plupart des jeunes de ces unités ont obtenu leur diplôme à l'Université Agostinho Neto (UAN), certains se sont spécialisés en Europe, d'autres au Brésil, et sont rentrés au pays, faisant preuve d'un sens patriotique, malgré la tendance du monde de « vol de cerveau ».

Le Président a souligné les travaux de l'hôpital des brûlés, une infrastructure à construire dans la ville-dortoir de Kilamba, à Luanda, dont les travaux ont débuté en mars 2022, sur une superficie de 48 mille mètres carrés, et sont physiquement réalisés à l'ordre des 12 pour cent.

Budgétisé à 149 millions d'euros, le projet connaît une progression financière de 8,67 pour cent et est réalisé sur une superficie de 9,5 hectares.

Celui-ci comprend quatre bâtiments, dont un principal et un autre auxiliaire. Il comprend une station de production d'oxygène et de traitement des eaux.

Le bâtiment principal se compose de six étages et doit abriter, entre autres, un espace administratif, des consultations externes, un bloc d'urgence, de physiothérapie, d'émagiologie, des services auxiliaires et techniques, une laverie, une morgue et des entrepôts.

Les six étages seront reliés entre eux par un tunnel de service au bâtiment auxiliaire qui abrite les services de Mécanique, Électricité et Plomberie (MEC).

À l'extérieur, le projet comprend également la construction d'un parking d'une capacité de plus de 364 véhicules.