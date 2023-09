Angola: Le recensement pilote enregistre plus de 35 000 ménages

Luanda — Le Recensement Pilote, réalisé du 19 juillet au 5 septembre 2023, dans 14 municipalités de sept des 18 provinces du pays, a permis l'enregistrement d'environ 35 mille 549 ménages répartis dans 309 bâtiments, a annoncé l'Institut National de Statistique (INE). .

Dans une note envoyée samedi à l'ANGOP, l'INE indique que les données respectives ont été collectées dans les provinces de Luanda, Bengo, Bié, Lunda Norte, Cuando Cubango, Uíge et Cunene, une intervention réalisée dans 410 sections de recensement, qui correspondent au même nombre d'agents de terrain.

Parmi plusieurs défis, indique le document, lors du recensement pilote, il a été possible de tester, fondamentalement, les difficultés liées à l'interprétation des instruments de collecte (questionnaire), à la manipulation du matériel informatique, à la résistance des matériaux et des équipements, au déplacement des techniciens dans des zones d'accès difficile et intervention des autorités locales et traditionnelles pour sensibiliser la population.

Selon l'INE, une mise à jour cartographique est actuellement en cours dans tout le pays, une opération qui permettra d'avoir une photographie plus actuelle de la géographie de l'Angola et, par conséquent, de définir les zones à sélectionner pour la collecte principale.

%

C'est pourquoi l'Institut national de la statistique appelle à la participation et à la collaboration de la population dans ce projet.

Le Recensement Pilote est une activité qui vise à tester le niveau d'organisation, les méthodologies, les procédures et, surtout, les éventuelles contraintes de l'opération, à corriger et à prendre des mesures de précaution, servant de précurseur au Recensement Général/2024.

Par ailleurs, le Recensement Général de la Population et du Logement de l'année prochaine sera le troisième dans l'histoire du pays, le premier ayant eu lieu en 1970, cinq ans avant l'indépendance de l'Angola, tandis que le deuxième a eu lieu en 2014.

Ce processus vise à comprendre la structure de la population de toutes les unités administratives du pays, en renforçant la capacité technique et matérielle nationale pour mener à bien la future collecte de données.

Fournir une base de données pour la planification, la gestion et la prise de décision, et construire une base d'échantillonnage pour la sélection des échantillons d'enquête, parmi les ménages, font également partie des objectifs.

Par ailleurs, le Recensement de la Population et de l'Habitat est la réalisation simultanée de deux recensements : de la population et de l'habitat, ce qui permet d'obtenir des informations statistiques fiables et actualisées, nécessaires au suivi et à l'évaluation de la stratégie de lutte contre la pauvreté.