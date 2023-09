Angola: Le Chef de l'État exige de la rapidité dans la construction de l'hôpital général de Viana

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exigé la rapidité dans l'exécution des travaux de l'Hôpital général de Viana, qui devraient être achevés en décembre de cette année.

En construction depuis août 2021, sur une superficie de 25 mille mètres carrés, dans la municipalité urbaine de Zango, l'infrastructure est physiquement achevée à 82 pour cent.

Se confiant à la presse au terme de la visite sur le terrain des travaux de cette unité de Viana et de l'Hôpital des Brûlés de Kilamba, à Luanda, João Lourenço a indiqué qu'il espérait trouver les infrastructures à un stade d'exécution plus avancé.

Il a attiré l'attention de l'entrepreneur sur la nécessité de respecter les délais définis dans le contrat.

"Nous avons notre inspecteur qui nous facture (les Angolais sont nos inspecteurs) et, pour cette raison, nous devons exiger la même chose des entrepreneurs", a-t-il dit, ajoutant qu'ils devraient également se préoccuper de la nécessité d'exécuter les travaux dans les délais convenus dans le contrat.

D'une valeur de 125 millions 500 mille euros, les travaux sont réalisés par l'entreprise de construction Vamed, d'origine autrichienne.

L'unité hospitalière aura une capacité de 356 lits, dont 34 berceaux, selon les données du Bureau d'Etudes et Planification du Ministère de la Santé, auxquelles a eu accès l'Angop, et pourra employer 1.200 employés, parmi lesquels des médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire, entre autres.

Elle comprend, entre autres services, cinq salles d'opération, huit salles d'hospitalisation, un centre de diagnostic centralisé, et le service d'urgence doit inclure les secteurs d'obstétrique et de gynécologie, de pédiatrie, d'orthopédie et de médecine générale.

Il y aura des consultations ambulatoires en médecine générale, cardiologie, neurologie, ORL, ophtalmologie, orthopédie/traumatologie, gynécologie/obstétrique, stomatologie, urologie, chirurgie générale, anesthésiologie et oncologie.

L'hôpital général de Viana disposera également d'un service d'endoscopie, de laboratoires, d'imagerie, de dialyse, d'une salle d'opération et de rééducation et thérapie.

On estime que la municipalité de Viana compte plus de deux millions d'habitants, étant l'une des plus peuplées de la province de Luanda et celle qui manque le plus d'établissements de santé.