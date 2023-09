Angola: Les puissances mondiales doivent protéger la sécurité alimentaire - Durão Barroso

Lobito (Angola) — La sécurité alimentaire, en tant que bien public mondial, doit être protégée par les grandes puissances mondiales, quelles que soient leurs différences géopolitiques, a défendu samedi, à Benguela, l'ancien eurodéputé Durão Barroso.

Invité au forum du Grupo Carrinho, sur sa vision stratégique pour 2030, Durão Barroso a dit qu'il était d'accord avec la conférencière Graça Machel, dans sa thèse selon laquelle la sécurité alimentaire est une question fondamentale des droits de l'homme. "Sans cela, il n'y a pas de développement économique, social et culturel", a-t-il affirmé.

Pour l'homme politique, le premier objectif est le développement durable pour mettre fin à la pauvreté, suivi par l'élimination de la faim et la garantie d'une agriculture forte.

"Aujourd'hui, la sécurité alimentaire est menacée, d'abord à cause de la pandémie de Covid-19, qui a provoqué un goulot d'étranglement dans la circulation des personnes et des biens, et maintenant à cause de la guerre en Ukraine", a indiqué l'ancien Premier ministre du Portugal.

l a fait le point sur les exportations mondiales de céréales de la Russie et de l'Ukraine, avant la guerre, affirmant qu'elles représentaient à elles seules 34 pour cent du blé, 27 pour cent de l'orge, 17 pour cent du maïs et 55 pour cent de l'huile de tournesol, essentiellement vers les pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

%

"L'embargo sur les exportations russes, en termes de gaz naturel et d'engrais minéraux, a fortement gonflé les marchés mondiaux", a-t-il expliqué.

Durão Barroso a souligné qu'en mars 2022, selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les prix des denrées alimentaires ont atteint des sommets historiques et restent élevés, bien qu'ils soient sous contrôle.

S'appuyant sur des données des Nations Unies, l'homme politique a déclaré qu'en 2021, deux mille trois cents millions de personnes, soit environ 30 pour cent de la population mondiale, se trouvaient dans une situation de grave insécurité mondiale.

Reconnaissant la gravité de cette situation, le secrétaire général de l'ONU, António Gueterres, a averti, lors d'un sommet sur les systèmes alimentaires, en septembre de la même année, que la faim était à nouveau en augmentation dans le monde.

Résultat : les trois acteurs majeurs de l'économie mondiale, à savoir les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, investissent de plus en plus dans leur propre pays et non dans une vision globale.

Parlant spécifiquement de l'Afrique, il a déclaré que nous ne pouvons pas penser au développement sans industries, mais que l'agriculture doit être à la base.

"Je peux dire que le soutien au développement est important, mais rien ne remplace nos propres efforts nationaux", a-t-il estimé.

Il a en outre ajouté que le développement de l'Afrique dépend de la capacité, de l'intelligence et de la prise de décision de ses ressources humaines.

Durão Barroso a félicité le Centre de Recherche Scientifique de l'Université Catholique d'Angola, ainsi que le cabinet de conseil Delloite, partenaires du Grupo Carrinho, pour les projets développés par les techniciens angolais, ainsi que pour le sens de responsabilité sociale de l'entreprise, en mettant l'accent sur le repas scolaire cela profite à de nombreux enfants dans diverses régions du pays.