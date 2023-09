Afrique: L'Éthiopie pourrait jouer un rôle important dans l'augmentation de l'empreinte du Pakistan en Afrique - Ministre pakistanais des affaires étrangères.

Addis-Abeba — Le ministre pakistanais des affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, a noté que l'Éthiopie pourrait jouer un rôle important dans l'augmentation de l'empreinte du Pakistan sur l'ensemble du continent africain.

La Remarque a été faite lorsque l'ambassadeur éthiopien au Pakistan Jemal Beker et le ministre pakistanais des affaires étrangères Jalil Abbas Jilani ont échangé leurs points de vue sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales.

Les deux parties ont réitéré leur détermination à renforcer les relations bilatérales déjà florissantes en renforçant la coopération bilatérale, régionale et multilatérale dans divers domaines, notamment les affaires, le commerce et l'investissement.

Lors de la réunion, un large éventail de questions bilatérales, régionales et multilatérales ont été abordées pour faire progresser la coopération déjà florissante entre les deux pays frères, selon le ministère des affaires étrangères.

À l'occasion, l'ambassadeur Jemal a dit que l'augmentation de la coopération bilatérale avec le Pakistan dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales, de l'économie, du changement climatique et des efforts de lutte contre le terrorisme était la principale priorité du gouvernement.

Il a dévoilé que l'ambassade éthiopienne à Islamabad se concentrait pleinement sur les initiatives cruciales pour cultiver de solides liens entre les peuples et entre les entreprises entre les deux pays.

Pour sa part, le ministre intérimaire des Affaires étrangères du Pakistan, Jalil Abbas Jilani, a salué les dernières réformes économiques du gouvernement éthiopien qui ont marqué le début d'une nouvelle ère de développement socio-économique dans le pays.

Le Pakistan attache une grande importance à « l'initiative Look Africa », a-t-il noté, tout en reconnaissant le rôle que l'Éthiopie pourrait jouer pour accroître l'empreinte de son pays sur l'ensemble du continent africain.

Selon le ministre, le lancement d'Ethiopian Airlines au Pakistan contribuerait à renforcer les contacts entre les personnes et entre les entreprises, non seulement entre les deux pays, mais également entre le Pakistan et l'Afrique.

Il a également salué le rôle de l'ambassade d'Éthiopie dans la facilitation et l'organisation d'un forum d'affaires en Éthiopie et au Pakistan qui renforce la diplomatie économique et les interactions entre les peuples des deux pays frères.