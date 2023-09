Maroc: Séisme d'Al Haouz - Vives réactions de solidarité de nombreux dirigeants de par le monde

Rabat — Nombreux dirigeants de par le monde ont exprimé leurs vives condoléances et fait part de leur solidarité avec le Maroc, suite au séisme qui a frappé, vendredi soir, plusieurs régions du Royaume.

Ainsi, le président américain Joe Biden s'est dit "profondément attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts causés par le tremblement de terre au Maroc", assurant que son administration est prête "à fournir toute l'assistance nécessaire au peuple marocain".

"Les États-Unis se tiennent aux côtés du Maroc et de mon ami le Roi Mohammed VI en ce moment difficile", a-t-il insisté.

Le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, Souverain d'Arabie Saoudite a, de son côté, fait part de ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d'entourer les victimes de Sa sainte miséricorde et d'accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

De même, SAR Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite et Président du Conseil des ministres, a exprimé ses vives condoléances et sa sincère compassion aux familles éplorées, exhortant le Très Haut d'accueillir les victimes en Son vaste paradis et d'accorder prompt rétablissement aux blessés.

%

Le président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, a exprimé, pour sa part, sa solidarité avec le peuple marocain en ces temps difficiles, priant le Tout-Puissant de préserver le Maroc de tout malheur.

Le Roi Abdellah II de Jordanie a exprimé le soutien de son pays au Maroc suite à cet événement "tragique".

Il a également exprimé, en son nom et en celui du peuple et du gouvernement de Jordanie, ses sincères condoléances et sentiments de compassion avec le Maroc et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.

De son côté, l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a fait part de ses sincères condoléances au peuple marocain frère, implorant Dieu d'accueillir les victimes en son vaste paradis, d'accorder prompt rétablissement aux blessés et de préserver le Royaume et son peuple de tout malheur.

Même élan de solidarité et de compassion de la part du Roi de Bahreïn, Hamed Ben Issa Al Khalifa qui a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes et au peuple marocain frère, exhortant le Tout Puissant d'agréer les victimes dans son vaste paradis, d'accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

Le Sultan d'Oman, Haitham Ben Tarek a également exprimé ses sincères condoléances et sentiments de compassion, implorant Dieu d'entourer les victimes de Sa Sainte miséricorde et d'accorder patience à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

S'adressant à SM le Roi Mohammed VI et qualifiant le Souverain de «Majesté et cher frère», SM le Roi d'Espagne Felipe VI a exprimé les "plus profonds sentiments de douleur" et les "sincères condoléances" de son pays face au "violent" tremblement de terre qui a secoué le Maroc.

Il affirme que la reine Letizia se joint à lui pour faire part de sa "plus sincère solidarité avec le peuple marocain bien-aimé" et de son "soutien et son affection aux familles des victimes en ces moments de deuil".

Le président chinois, Xi Jinping, s'est pour sa part dit "choqué" d'apprendre qu'un fort tremblement de terre s'est produit au Maroc, causant de nombreuses victimes et de dégâts matériels", exprimant au nom du gouvernement et du peuple chinois, sa profonde tristesse pour les victimes et ses sincères condoléances aux familles.

Il s'est dit également convaincu que le Royaume est en mesure de surmonter l'impact de cette catastrophe et de reconstruire dans les plus brefs délais les bâtiments touchés.

"En Russie, on partage la peine et le deuil du peuple ami marocain", a affirmé de son côté le président russe Vladimir Poutine, tout en présentant ses "condoléances sincères suite aux conséquences tragiques de ce séisme dévastateur".

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a, pour sa part, exprimé sa solidarité au peuple marocain, implorant le Très Haut d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde et d'accorder prompt rétablissement aux blessés.

Le président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani a tenu à présenter ses condoléances les plus attristées et à faire part de ses sentiments de compassion à l'égard du « Royaume du Maroc frère, Roi, gouvernement et peuple ».

Par ailleurs, le Pape François a exprimé sa "profonde solidarité" avec les familles éplorées suite à cette tragédie.

S'exprimant au nom de l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne (UE), le Président du Conseil de l'UE, Charles Michel a affirmé que ces derniers souhaitent faire part de leurs condoléances les plus sincères pour la perte terrible en vies humaines causées par le tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du Maroc, se disant profondément attristé.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est pour sa part dit "profondément attristé d'apprendre qu'un tremblement de terre a touché le Maroc et fait de nombreuses victimes".

Dans un communiqué publié par son porte-parole, M. Guterres a fait part de sa solidarité avec le gouvernement et le peuple marocains en ces moments difficiles, notant que les Nations-Unies sont à la disposition du Maroc pour le soutenir dans ses efforts de secours aux populations.

Dans la même veine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa "grande douleur" et présenté ses condoléances au peuple du Maroc suite à ce tremblement de terre "aux conséquences tragiques".

Le président en exercice de l'UA et chef d'Etat des Comores, Azali Assoumani, a fait part de son côté de sa "solidarité" avec le Maroc et présenté ses "condoléances émues", suite à ce violent séisme.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a exprimé la compassion du gouvernement et du peuple israéliens avec le Maroc en cette douloureuse circonstance et ses vives condoléances aux familles des victimes, assurant que son pays "se tient aux côtés de ses amis marocains en cette période difficile".

Une réaction similaire a été formulée par le président sénégalais Macky Sall, qui a adressé ses condoléances attristées au « peuple marocain ami et frère » suite à ce tremblement de terre tragique, souhaitant paix à l'âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés.