Angola: Le Président de la République espère une meilleure réponse aux cas de brûlures

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a prédit samedi que l'Hôpital des Brûlés, en construction dans le District Urbain de Kilamba, municipalité de Belas, à Luanda, répondra aux besoins de soins aux patients du pays, en particulier dans la capitale.

Le Président a évoqué le fait que Luanda pourrait compter, d'ici deux ans, sur deux unités sanitaires spécialisées, qui, à son avis, travaillant simultanément, répondraient certainement à la situation.

Il a rappelé que l'autre unité, existante depuis longtemps, bénéficie actuellement de travaux de réhabilitation et d'agrandissement, déjà en phase de finalisation, car elle disposait d'un espace limité et de mauvaises conditions.

Selon le Président de la République, elle devrait être livrée dans les prochains jours.

"Malheureusement, il y a eu de nombreuses victimes d'incendies de maisons et autres, qui touchent des personnes de tous âges, même des enfants, et cela nous inquiète", a-t-il dit, soulignant que le pays ne dispose pas encore d'une capacité correspondant au nombre de cas qui se sont produits, notamment à Luanda, qui compte plus de dix millions d'habitants.

Quant aux autres provinces, João Lourenço a expliqué qu'elles pourraient avoir des zones, au sein des hôpitaux généraux, pour soigner les cas de brûlures.

Le samedi, le Titulaire du Pouvoir Exécutif a pris note des travaux de construction de l'Hôpital des Brûlés de Kilamba, d'une capacité de 248 lits, et s'est finalement montré confiant que l'entrepreneur respectera l'engagement de le livrer en mars 2025, période convenue dans le contrat.

Une fois terminé, il offrira de meilleurs soins de santé à la population.

Les travaux, avec 270 ouvriers, nationaux et étrangers, ont débuté en mars 2022, sur une superficie de 48 mille mètres carrés, avec une exécution physique à 12,5 pour cent.

Le projet est budgétisé à 149 millions d'euros et comprend quatre bâtiments, l'accent étant mis sur un bâtiment principal et un bâtiment auxiliaire. Il comprend une station de production d'oxygène et une station de traitement des eaux.

Le bâtiment principal se compose de six étages et devrait accueillir un espace administratif, des consultations externes, une salle d'urgence, une physiothérapie, une emagiologie, une pharmacie, un service auxiliaire et technique, une buanderie, une morgue et des entrepôts.

Le premier étage comprendra un laboratoire central, six salles d'opération, une zone de stérilisation et de thérapie respiratoire, un auditorium pour 244 personnes, une salle hyper bar-iatrique (liée à l'aide au transport de l'oxygène à travers les vaisseaux sanguins) et un centre de données.

L'installation d'équipements techniques et d'une cafétéria est prévue au deuxième étage. Les troisième et quatrième étages, respectivement, sont destinés à l'hospitalisation, l'un pour les adultes et l'autre pour les enfants (pédiatrie), tandis qu'aux étages les plus élevés, cinq et six, se trouvera la zone technique.

Les six étages seront reliés entre eux par un tunnel de service au bâtiment auxiliaire qui abrite les services de Mécanique, Électricité et Plomberie (MEC).

Le projet, dont l'avancement financier est de 8,67 pour cent, comprend également un parking d'une capacité de 364 véhicules.