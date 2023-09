Cote d'Ivoire: Musique - Kajeem célèbre ses 30 ans de carrière

À 54 ans, c'est un anniversaire avec 30 bougies que s'apprête à souffler l'artiste musicien Kajeem.

En effet, ce 7 octobre, il célèbrera, à travers un concert, ses 30 ans de carrière musicale jalonnée par plusieurs albums à succès qui l'ont inscrit dans le gotha des meilleurs musiciens ivoiriens. Un cap symbolique auquel il entend donner un cachet spécial par un « show inédit », promet-il.

Cet évènement, qui se déroulera au Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville, est placé sous le signe de la reconnaissance. « À travers ce concert, je tiens à exprimer ma gratitude à tous mes fans, mes amis et ma famille artistique, etc. À toutes ses personnes qui m'ont porté à bout de bras et ont fait de moi ce que je suis sur le plan artistique », a indiqué l'artiste, au cours d'un entretien qu'il nous a accordé dans la soirée du 7 septembre.

Ce concert, qui intervient dans la foulée de la sortie de « Raggafrika », son dernier album en date, sera « un grand moment de communion », s'engage-t-il. Ça sera aussi l'occasion de revisiter ses tubes, depuis ses débuts dans le rap avant de bifurquer vers le reggae et le ragga aujourd'hui.

Forte d'une importante communauté de fans qui le suit depuis ses débuts, on peut gager que le public répondra présent à ce rendez-vous. Et que c'est sous une flopée de confettis et les yeux pleins de larmes que Kajeem soufflera la 30e bougie de sa carrière musicale le samedi 7 octobre.