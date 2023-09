Algérie: Le ministre de l'Intérieur préside la cérémonie d'installation du nouveau wali de Tissemsilt

TISSEMSILT — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a présidé, samedi après-midi, l'installation de Fathi Bouzid, nouveau wali de Tissemsilt, en remplacement de Laaredj Nahila, muté au même poste dans la wilaya d'El Meghaier.

Le ministre a souligné, lors de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée en présence des autorités locales et de représentants de la société civile, que ce mouvement opéré dans le corps des walis, décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "vise à poursuivre la dynamique imprimée qui place au coeur du développement le citoyen et l'amélioration de son cadre de vie".

"Toutes les wilayas à travers le pays recèlent des potentialités qu'il faut exploiter", a affirmé M. Merad, exhortant à réfléchir sur la valorisation du patrimoine des collectivités locales disponibles pour en finir peu à peu avec les aides de l'Etat.

D'autre part, le ministre a annoncé une rencontre prochaine du Gouvernement avec les walis au mois d'"octobre ou novembre prochains, qui sera présidée par le président de la République", au cours de laquelle il sera procédé à l'évaluation des instructions données lors de la rencontre similaire qui s'est tenue l'an dernier notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil des citoyens ainsi que la prise en charge de leurs préoccupations, en coordination avec les services du médiateur de la République.

Il a fait état d'une série de thèmes qui feront l'objet d'étude et de débat lors de cette rencontre, à savoir la poursuite de la concrétisation des programmes de développement suivant les normes voulues, la valorisation des moyens disponibles à travers les wilayas et leur exploitation avec des méthodes modernes pour créer la richesse, optimiser le recouvrement de la fiscalité locale, encourager l'esprit d'entreprenariat et exploiter comme il faut le foncier industriel.

M. Merad a souligné qu'il compte sur le nouveau wali de Tissemsilt, pour mettre en oeuvre le programme complémentaire dont a bénéficié la wilaya en début d'année en cours, doté de 99,13 milliards DA dans les brefs délais et suivant les normes de qualité et d'efficacité dans tous les domaines liés au cadre de vie des citoyens, en collaboration avec les cadres de la wilaya et les acteurs de la société civile.

Il a évoqué le lancement de plusieurs projets, en faisant état de nombreux chantiers ouverts en matière de logement, de routes, de chemin de fer et de scolarisation, souhaitant la réussite au wali partant Laaredj Nahila dans ses nouvelles missions à la tête de la wilaya d'El Meghaïer.