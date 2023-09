Algérie: Lutte contre la corruption - Sonatrach lance la plateforme numérique de signalement 'SPEAKUP'

ALGER — La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé, dimanche, le lancement d'une nouvelle plateforme numérique dénommée "SPEAKUP" de signalement et de détection des actes de corruption au sein du groupe à l'échelle nationale.

"La Sonatrach a franchi une étape décisive dans sa lutte contre la corruption en lançant le 10 septembre 2023, une plateforme numérique de signalement dénommée "Sonatrach Conformité anticorruption : SPEAKUP", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Cette plateforme, développée avec des normes et des outils sécurisés, permet aux employés, partenaires, clients et autres parties prenantes de signaler, en toute sécurité, des actes illégaux ou illicites graves conformément à la loi et à la réglementation en vigueur, ainsi que toute violation de la politique et code de conduite anti-corruption de Sonatrach.

A travers la mise en place de la plateforme SPEAKUP, Sonatrach assure avoir "faciliter la dénonciation sincère des actes de corruption et renforcer la lutte contre la corruption", tout en réaffirmant "son engagement à instaurer les principes de transparence, d'équité, d'intégrité et de préservation de l'intérêt économique et public".

Pour de plus amples informations sur la plateforme " SPEAKUP ", la compagnie nationale des hydrocarbures a mis en place un lien à consulter https://conformite-smac.sonatrach.dz/