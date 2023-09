Ethiopie: La présidente souligne la nécessité d'apprendre des générations précédentes et de construire l'avenir

Addis Ababa — La présidente Sahle-Work Zewde a souligné qu'il était temps de tirer les leçons de la génération passée et de construire un avenir meilleur pour la génération suivante.

Aujourd'hui, le cinquième Pagumen a été célébré comme la Journée de la Génération en présence du Présidente Sahle-Work Zewde à l'Université d'Addis-Abeba.

Le ministère de l'éducation, le ministère de la justice et le ministère de la femme et des affaires sociales ont organisé cette journée.

À cette occasion, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que tout se construit par des liens intergénérationnels et a insisté sur la nécessité d'équilibrer les condamnations et les louanges de la génération passée et de la génération actuelle.

Chaque génération a ses défis et ses succès, et il convient de trouver un équilibre entre les critiques adressées à la génération passée et les louanges exagérées adressées à la génération actuelle, a-t-elle ajouté.

La présidente a souligné la nécessité pour la génération actuelle de tirer les leçons de la génération précédente afin d'améliorer l'avenir.

%

Nous devons tirer les leçons du passé et nous efforcer d'améliorer l'avenir en renforçant le lien entre les générations, a-t-elle souligné.

Selon la présidente, la culture de l'archivage des réalisations historiques devrait être améliorée pour permettre aux générations actuelles et futures de tirer des leçons importantes et d'agir en conséquence.

Nous devrions transmettre un capital social de base à la génération suivante, a-t-elle noté.

La présidente a également déclaré que la tendance à la diminution de l'amour que la génération actuelle porte au pays par rapport à la génération précédente doit être améliorée.

Le ministre de l'éducation, Birhanu Nega, a quant à lui déclaré que l'événement visait à établir des liens et à partager des expériences entre les générations passées, présentes et futures.

La génération précédente était plus avide de connaissances, notamment grâce à la lecture de livres, a-t-il noté, ajoutant toutefois que l'état d'esprit était ruiné par un cadre très étroit.

La lecture nous a fait découvrir l'idéologie marxiste-léniniste, dont l'application directe dans le pays a provoqué des guerres et d'énormes dégâts, a-t-il observé.

Le ministère de l'éducation s'efforce d'améliorer la génération actuelle et de transmettre de meilleures choses à la génération suivante, a-t-il ajouté.

Le gouvernement a décidé de marquer les six jours du mois emblématique de Pagumen en Éthiopie par différents thèmes.

La journée de l'unité (Togetherness) sera également célébrée demain, Pagumen 6, la veille du Nouvel An éthiopien 2016.