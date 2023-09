Afrique: Discours du Président Al-Sissi à la séance d'ouverture du 18e Sommet des dirigeants du G20

document

M. le Président Abdel Fattah Al-Sissi a participé à la séance d'ouverture du dix-huitième Sommet des dirigeants du G20.

Ci-après le texte du discours prononcé par M. le Président au cours de la séance :

Son Excellence le Premier Ministre de l'Inde, Narendra Modi...

Vos Excellences et Altesses...

Chers chefs de gouvernement et de délégations,

Je tiens à remercier mon frère le Premier ministre de l'Inde, pour l'accueil chaleureux, et j'exprime mon appréciation pour les efforts que vous avez déployés, dans le cadre de votre présidence du G20, couronnés par le sommet d'aujourd'hui, dont nous attendons avec impatience de délivrer un message fort à la hauteur de la responsabilité qui nous incombe en tant que dirigeants, pour réaliser les espoirs de nos peuples.

Je félicite également l'Inde pour son atterrissage réussi sur la Lune, en exprimant aussi la satisfaction de l'Égypte de l'adhésion bien méritée de l'Union africaine au groupe.

Messieurs,

Atteindre nos objectifs communs, face aux défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nécessite une perspective globale, pour formuler des futurs arrangements centrés sur le système multilatéral, basant sur les objectifs de la Charte des Nations Unies et les règles du droit international, en maximisant le rôle des institutions internationales à répondre efficacement aux crises et aux défis.

Le rôle du G20 est souligné ici, notamment en termes de résolution des déséquilibres de la structure financière mondiale et de développement des institutions financières internationales, tout en élaborant des solutions durables aux problèmes structurels auxquels sont confrontés les pays en développement, notamment en ce qui concerne le problème croissant de la dette et la diminution de l'utilité des aides développementales en échange de leurs conditions d'obtention croissantes, l'élargissement du déficit de financement pour parvenir à un développement durable et à une transition juste vers une économie à faibles émissions de carbone.

Dans un contexte connexe, et dans le cadre de mon honneur d'assumer la présidence du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du (NEPAD), nous avons fixé, en consultation avec nos frères africains, des objectifs précis pour soutenir nos pays. Il se concentre sur la promotion de l'intégration économique continentale, l'accélération de la mise en oeuvre de l'Agenda de développement de l'Afrique, l'activation de l'Accord de libre-échange continental et la mobilisation des ressources pour les domaines prioritaires liés aux infrastructures, à l'énergie, aux communications et à la sécurité alimentaire, ainsi que le traitement de la crise des dettes du continent, puisque tout cela renforce les capacités du continent à contribuer au système mondial, politiquement et économiquement, afin de parvenir à la stabilité et à la capacité de faire face aux défis mondiaux. De même, je ne peux manquer d'apprécier le renforcement de la représentation africaine au sein du G20.

Quant à l'actuelle présidence égyptienne de la 27e session de la Conférence sur le climat, et à l'accueil du Sommet de Charm Al-Cheikh (COP-27) en novembre dernier, nous avons réussi à rééquilibrer l'agenda international sur le climat, notamment en incluant l'idée d'une "transition juste" vers l'économie verte, en appelant à la création d'un fonds pour faire face aux pertes et aux dommages climatiques.

À la lumière de la gravité du défi posé par le changement climatique et du consensus mondial sur l'importance de le surmonter, chaque partie doit assumer ses responsabilités, sur la base des deux principes : "la responsabilité commune mais différenciée" et "l'équité", en appliquant les décisions adoptées, sinon la confiance se dissipera et le système de travail multilatéral s'effondrera.

Dans le cadre de nos efforts pour contenir la crise énergétique, l'Égypte a annoncé, en marge de la Conférence de Charm Al-Cheikh, le lancement d'un forum international pour financer des projets d'hydrogène vert en tant que le carburant du futur, en plus des mesures prises pour faire de l'Égypte un centre régional du commerce de l'énergie, lors de notre hébergement du siège du forum du gaz de la Méditerranée orientale, qui contribue à renforcer la stabilité du marché de l'énergie.

Face à la crise alimentaire, l'Égypte a récemment annoncé qu'elle était prête à accueillir un centre mondial de stockage et de commerce des céréales, en coopération avec les partenaires de développement, dans le cadre de l'intégration et des efforts conjoints pour relever ce défi, en soutenant le système d'action multilatérale internationale

En conclusion, nous espérons que notre sommet contribuera à prendre des mesures décisives pour relever les défis qui entravent la reprise économique et le développement durable, sur lequel j'entends faire la lumière plus tard.

Merci à vous.