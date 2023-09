Maroc: Tétouan - Forte mobilisation des citoyens pour le don de sang en solidarité avec les victimes du séisme

Tétouan — Les habitants de Tétouan ont afflué en masse, samedi, au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de la ville pour donner leur sang en guise de solidarité avec les victimes du séisme, qui a frappé la veille plusieurs provinces du Royaume.

Se situant à proximité de l'hôpital Saniat R'mel, le Centre a accueilli dès les premières heures de son ouverture, un flux massif de citoyens de tous horizons, en plus de plusieurs résidents étrangers à Tétouan, en vue de renflouer les stocks de cette matière vitale et de contribuer à cette initiative solidaire et humanitaire visant à sauver la vie des blessés et à répondre à l'appel de la Nation en ces circonstances particulières.

En effet, plusieurs associations et établissements ont lancé, dès les premières heures qui ont suivi le drame, des appels à s'engager volontairement dans des opérations humanitaires de don de sang, on l'occurrence l'Université Abdelmalek Essaâdi et l'Ordre des avocats du barreau de Tétouan, ainsi que la société civile.

Plusieurs institutions économiques de la ville ont également réagi aux requêtes de leurs employés, à l'image de plusieurs sociétés de production à Fnideq, qui ont mis en place un dispositif permettant aux volontaires de se rendre au CRTS de Tétouan pour participer à cet élan de solidarité nationale.

En outre, des éléments de la préfecture de police de Tétouan et de ses différents districts, ont volontairement pris l'initiative, à la fin de l'exercice de leur fonction, de se rendre au CRTS de Tétouan, en faisant montre de leur sens élevé de patriotisme et de solidarité en temps de crises.

En plus des citoyens marocains, le CRTS a enregistré un afflux important d'étrangers résidant à Tétouan, notamment de nationalité espagnole et française, ainsi que plusieurs touristes, qui ont exprimé leur solidarité avec les victimes du séisme et le peuple marocain dans cette épreuve difficile.

Dans ce cadre, le directeur du CRTS de Tétouan, Dr Khalid Jaidann, a souligné que le Centre a connu une forte affluence des citoyens venus faire don de leur sang au profit des victimes du séisme d'Al Haouz et des zones sinistrées.

"Cette grande affluence au CRTS témoigne du sens humanitaire et de l'engagement solidaire du peuple marocain en général et des Tétouanais en particulier", a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, soulignant que le Centre déploie des efforts considérables, sur les plans technique et organisationnel, pour accueillir tous les donateurs et assurer une bonne gestion de l'opération de don.

M. Jaidann a également relevé que le fort engagement des citoyens dans cet élan de solidarité en faveur des sinistrés est un signe rassurant pour les malades qui ont constamment besoin de cette matière vitale, faisant savoir que cette campagne de solidarité se poursuivra tout au long de la semaine prochaine.

De son côté, la présidente de l'Association Ibtissama des donneurs de sang, Loubna Al Ajani, a indiqué que l'afflux d'un grand nombre de donneurs, marocains et étrangers, au CRTS de Tétouan est une fierté qui reflète la cohésion et la mobilisation des Marocains en ces temps de crises et une source de motivation pour l'association pour s'engager davantage dans cette initiative humanitaire et solidaire.

Elle a, à cet égard, exhorté les donateurs à s'engager régulièrement dans cet acte altruiste, afin d'assurer un stock stable et suffisant à même de répondre aux besoins des malades.

Quant à l'avocat et acteur associatif Hicham Bouanan, il a relevé qu'il est venu faire don de son sang en réponse à l'appel de la Nation et en solidarité avec les victimes des régions sinistrées, rappelant que l'Ordre des avocats du barreau de Tétouan a exhorté tous ses adhérents à s'engager pleinement dans cette action humanitaire, étant conscient de son devoir de solidarité en de telles circonstances.

Le donneur Jesus J. a noté qu'il s'est rendu, il y a six jours à Tétouan, pour des engagements professionnels et qu'il a tenu à se diriger vers le Centre, en compagnie d'un groupe d'amis marocains et espagnols, pour donner son sang en solidarité avec les victimes du séisme d'Al Haouz.