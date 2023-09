Maroc: Anniversaire du martyr Allal Ben Abdellah - Une leçon de bravoure et d'attachement aux constantes nationales

Rabat — Le peuple marocain commémore lundi le 70ème anniversaire de la disparition du martyr et héros de la résistance Allal Ben Abdellah, figure saillante de la résistance nationale et symbole de bravoure et d'attachement au Glorieux Trône alaouite et aux constantes nationales.

Le 11 septembre 1953, Allal Ben Abdallah, armé de sa foi et de son patriotisme, a attaqué Ben Arafa qui se dirigeait vers la Mosquée Ahl Fas pour accomplir la prière du vendredi, faisant preuve d'un profond dévouement à la nation et à la préservation des valeurs sacrées du Royaume et inaugurant, ainsi, une nouvelle ère dans la lutte des Marocains pour le retour de Feu Mohammed V et de l'auguste famille royale qui avaient été contraints à l'exil le 20 août 1953.

Le colonisateur français croyait qu'en éloignant Feu Mohammed V et la Famille Royale de son peuple, il allait venir à bout de la lutte pour l'indépendance, souligne le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de Libération dans un communiqué à cette occasion.

Contrairement aux faux calculs des autorités coloniales, les rangs du mouvement national se sont renforcés et l'esprit de lutte s'est enflammé dans la conscience du peuple marocain, face aux tentatives de l'occupation visant à porter atteinte au symbole de l'unité nationale.

Cet acte odieux a marqué le début de la fin du joug colonial, plantant le dernier clou dans son cercueil, et a déclenché une mobilisation inébranlable du peuple marocain qui s'est tenu fermement face à cette conspiration coloniale, prêt à tout sacrifier pour l'honneur et la dignité de sa nation, défendre ardemment sa souveraineté et son identité, et restaurer la légitimité avec le retour triomphal de son Sultan légitime, hissant ainsi l'étendard de la liberté et de l'indépendance.

La famille de la résistance et de l'Armée de libération commémore cet anniversaire riche en messages forts pour les générations montantes, dans l'ambition de mettre en valeur sa portée et de permettre aux générations montantes d'en tirer les enseignements nécessaires afin qu'elles puissent s'imprégner des valeurs de sacrifice, de patriotisme et de citoyenneté positive.

C'est justement l'occasion pour la famille de la résistance de se recueillir devant la tombe du héros Allal Ben Abdellah au cimetière Achouhada à Rabat, pour rendre hommage à son âme et aux âmes des martyrs de l'indépendance et de l'unité territoriale, avec à leur tête le héros de la libération et de l'indépendance, feu Sa Majesté Mohammed V et son compagnon de lutte et d'exil, feu Sa Majesté Hassan II.

Né en 1916 à Guercif (tribu des Haouara), dans la province de Taza, Allal Ben Abdallah a emménagé à Rabat, au quartier Akkari, où il était réputé pour son attachement aux nobles valeurs et à l'esprit patriotique, ce qui lui avait permis de tisser des relations avec de nombreux nationalistes.

Fort de son courage, de son audace et de son esprit de résistance, il a pris l'initiative d'entreprendre un acte héroïque qui restera gravé dans la mémoire de l'histoire comme un sacrifice pour son Roi.

A travers cet acte audacieux, il a prouvé l'étendue de l'attachement des Marocains à leur Roi légitime, héros de la libération et de l'indépendance et symbole de la résistance, et leur position immuable rejetant l'acte abominable des autorités coloniales en poussant vers l'exil le Sultan feu Mohammed V et l'Auguste Famille Royale.