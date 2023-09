Maroc: Séisme d'Al Haouz - La Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable affirme son engagement à apporter le soutien nécessaire aux personnes touchées

Rabat — La Fondation du Grand Ouarzazate pour le développement durable a affirmé son plein engagement à adhérer à l'action de solidarité nationale, pour apporter le soutien nécessaire aux personnes touchées par le séisme qui a frappé plusieurs régions du Royaume et fait plusieurs victimes, et ce, en coordination avec les autorités locales, les institutions publiques et les différentes composantes de la société civile.

Dans un communiqué, la Fondation a exprimé ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux familles des victimes et aux sinistrés, saluant hautement les actions et mesures prises par les différentes autorités et instances sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales, afin d'apporter toutes formes de soutien et d'accompagnement aux personnes touchées et d'assurer une gestion rapide aux répercussions douloureuses de cette catastrophe naturelle majeure.

La Fondation a également réitéré ses condoléances et sa compassion à SM le Roi et aux familles et proches des victimes de ce tremblement de terre, appelant ses membres, ses adhérents et tous les citoyens à la solidarité et à la coopération pour surmonter cette catastrophe et venir en aide à la population sinistrée.