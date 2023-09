Togo: Des Commissionnaires en douane agréés coalisent leurs forces pour contrer la déperdition et autres fraudes ...

Déperdition fiscale, fraudes..., nombreux sont les maux du secteur des transits et qui menacent la profession de Commissionnaire en douane agréés au Togo, au Ghana et au Bénin. Et la solution à certains de ces maux ne saurait seulement passer par des actions individuelles ou nationales.

C'est donc fort de cela que les Commissionnaires de ces trois pays de l'espace CEDEAO énumérés plus haut ont décidé de mutualiser les énergies mais également les actions à diligenter pour contrecarrer toute fraude transfrontalière.

Les responsables de l'UPRAD-Togo (Union Professionnelle des Agréés en Douane du Togo), la FEBECAD (Fédération Béninoise des Commissionnaires Agréés en Douane du Bénin) et de la GIFF (Institution des Transitaires du Ghana), étaient en séance de travail Vendredi dernier pour assoir une synergie d'action de contribuer à éradiquer la déperdition fiscale constatée dans leur secteur d'activité. De ce rapprochement entre les commissionnaires agréés de ces trois pays voisins, il est attendu un travail collégial entre les acteurs du secteur afin de faire obstacle à tout acte de concourant à la perte de recettes fiscales et par la même occasion, optimiser les revenus dans les pays concernés, et enfin, participer de façon significative à la création de richesses au plan national.

Hôte de la rencontre qui jette les bases d'une synergie tripartite, l'UPRAD-Togo, par son président, Patrick Magnon, y est allée de son analyse de situation. « Aujourd'hui nous avons compris qu'il est important de plus protéger notre profession. Nous devons responsabiliser chaque acteur dans ce qu'il fait. Les multinationaux extrapolent de trop leur mission. Les amateurs sont en train de nous envahir parce qu'ils ont en amont les manifestes, donc, connaissent les grands projets en vue », a-t-il situé. Et il pense que cette concurrence déloyale ne saurait les laisser indifférents. « Dans ce cadre, on ne peut pas rester les bras croisés. Après plusieurs exercices, nos Etats sont prêts aujourd'hui pour nous accompagner », a ajouté M. Magnon.

En chef de délégation satisfaite, son alter égo ghanéen, Edward Akrong, président de la GIFF, a foi aux diverses résolutions ou décisions prises et qui devront être actés par les acteurs Togolais, Béninois et Ghanéens. Et situe-t-il cette initiative de mise ensemble des efforts à cette urgence qui interpelle les acteurs du même domaine de se retrouver ensemble pour resserrer leurs rangs. « Nous avons une mission bien accomplie en arrivant ici au Togo. Nous avons remarqué que nous faisions les mêmes activités, les mêmes affaires, donc nous avons trouvé une chaîne d'affaires. Alors si on coupe la chaîne c'est toute une vie qui est coupée. Alors, notre mission est de renforcer les liens avec nos frères togolais et béninois », c'est l'avis du premier responsable du GIFF (Ghana).

Quant au représentant béninois, il y est allé avec les différentes fraudes qui sont monnaie courante dans le secteur des transits dans les trois pays qui se mettent ensembles. Tayewo Moustapha a énuméré entre autres fraudes, les fausses déclarations d'espèces, les déversements frauduleux, et la contrebande. Il est donc indispensable, d'après le président de la FEBECAD, de combattre ces genres de fraudes pour redonner à la profession de commissionnaires en douane, sa noblesse. « Nous comptons travailler pour rendre notre profession plus noble. Notre rôle n'est pas seulement financier, il est aussi sécuritaire. On ne peut pas faire rentrer des produits illicites sans les protocoles douaniers. La destruction de notre pays ne passera pas par nous. Nous allons travailler pour réaliser l'union qui tarde à arriver entre les pays membres de la CEDEAO », a-t-il souligné.

Outre le point de presse qui sifflait donc la fin de la rencontre de travail de Lomé ébauchant l'union des commissionnaires en douane du Togo, du Ghana et du Benin, il est à noter que les trois délégations sont allées à la rencontre également des responsables des institutions étatiques et privées. Une manière pour elles d'aller à la conquête de tout le soutien indispensable pour atteindre les objectifs fixés.

N.B : En image, de gauche à droite, MM Akrong, Magnon et Moustapha