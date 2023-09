Togo: Les leaders communautaires de Klobatèmé unis à jamais par le Maire Gomado, en vue des actions de développement

Gomado toujours investi dans des actions devant aider les communautés de son territoire communal à vivre en symbiose. Chose qu'il a encore prouvé ce week-end au cours d'une immersion au sein de la localité de Klobatèmé. Conséquence, c'est qu'il est parvenu à unir les leaders communautaires de Klobatèmé pour le développement de la localité.

En effet, finies les incompréhensions entre acteurs. Le Maire de la Commune du Golfe1, Gbloèkpo Koamy Gomado a usé de tout son poids et son leadership pour rassembler et réconcilier les filles et fils de Klobateme. C'était l'exercice auquel il s'était adonné ce week-end en présence des CVD et CDQ, du Chef de village de la localité, ses notables et conseillers, et des groupements des jeunes.

Après les avoir exhorté à l'union et à la synergie des actions pour une efficiente mise en oeuvre de l'agenda municipal pour le développement de la commune, le premier responsable de la commune de Golfe 1 a planché sur les questions concernant la gestion des infrastructures dont bénéficie le village.

« La gestion de bornes fontaines, celle du centre médico-social local, ainsi que de certaines infrastructures nécessite une bonne entente entre les différents pour un harmonieux développement », a rappelé le maire à l'auditoire.

%

L'édification de nouveaux cimetières modernes n'a pas été en marge des échanges. Un projet bien accueilli par les communautés, ainsi que les dirigeants locaux qui seront associés à la gestion dudit projet.

Des besoins ont été évoqués par les administrés, en l'occurrence l'état de la rue principale et celle menant au CEG de Klobatemé, à la veille de la rentrée scolaire.

D'autres préoccupations liées à l'électricité n'ont pas été occultées, sans compter le besoin des femmes, celui de la construction d'un marché pour l'écoulement des produits maraîchers.

Koamy Gomado a donc rassuré l'ensemble de ces acteurs sur la mise à disposition d'une équipe technique pour assister tous les acteurs de la chaîne de valeurs dans la gestion des affaires locales, en l'occurrence celle de l'eau.

Le comité annoncé sera composé des représentants du service technique, de la direction de la planification et du développement, ainsi que de la direction des affaires sociales.

Une prochaine rencontre est attendue sur le 23 septembre prochain.

T228