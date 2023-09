Algérie: Chlef - Clôture de la 3e session des camps d'été spécialisés destinés aux jeunes

CHLEF — La troisième session des camps d'été spécialisés, organisée à la cité universitaire 500 lits de Ténès (Nord de Chlef) au profit des jeunes adhérents des associations et clubs bénévoles, a été clôturée samedi.

Placée sous l'égide du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), cette session qui a vu la participation, trois jours durant, de pas moins de cent jeunes aux panels, dialogues et programmes de formation, encadrés par des compétences algériennes, a été sanctionnée par des recommandations visant à organiser, élargir et ancrer le bénévolat au sein des différentes catégories de la société.

Intervenant à cette occasion, le vice-président du CSJ, Belaidouni Mohamed Lamine s'est félicité du niveau des participants au camp "Jeunes bénévoles" qui se sont distingués par leurs idées et initiatives, contribuant ainsi à la promotion du bénévolat au service de la société et du développement local.

Cette troisième session, a-t-il poursuivi, intervient dans le cadre du programme des camps d'été spécialisés destinés aux jeunes dans le but de "contribuer à la promotion des capacités des jeunes algériens et leur permettre de participer efficacement à la vie publique, consacrer la culture du bénévolat chez cette frange de la société et encourager la culture du dialogue et de l'action collective organisée".

Le programme des camps d'été spécialisés organisés par le CSJ se poursuivra dans les prochains jours à travers l'organisation du camp "créateurs de contenu" au profit des groupes de réflexion spécialisés dans de nombreux domaines, sachant que les précédentes sessions avaient été consacrés aux stagiaires et diplômés des centres et instituts de la formation et de l'enseignement professionnels ainsi qu'aux étudiants et adhérents des clubs universitaires, et ce en vue de cibler tous les jeunes, les orienter, les accompagner et promouvoir leur rôle dans la vie publique.