Afrique: Sénégal-Algérie (amical) - Les Sénégalais Ismaïla Sarr et Formose Mendy forfait pour le match

DAKAR — Les internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Formose Mendy sont forfaits pour le match amical contre l'Algérie, prévu mardi à 20h00 au stade de Diamniadio (Dakar), a révélé dimanche le média local Taggat.

Blessé au ischio-jambier, Ismaïla Sarr, évoluant à l'Olympique de Marseille, a rejoint le groupe sénégalais depuis mardi dernier en rassemblement à Diamniadio, mais il ne pourra pas prendre part au match de mardi, a expliqué la même source, souvent bien informée.

De son côté, la nouvelle recrue de Lorient en France, Formose Mendy, touché à la cheville, ne pourra pas aussi prendre part à la rencontre contre l'Algérie.

Le défenseur polyvalent de 22 ans a déclaré forfait et devra attendre pour honorer sa 5ème cape sous le maillot des Lions.

Par contre, Youssouf Sabaly (Betis Séville) serait incertain, selon certains médias.

L'absence Sabaly (30 ans), habituel titulaire au poste d'arrière droit, conjuguée à celle de Mendy poserait donc problème dans le couloir droit de la défense sénégalaise.

Entre Sarr, Mendy et peut-être Sabaly, c'est donc avec une équipe amoindrie que les troupes d'Aliou Cissé vont se présenter devant la sélection algérienne, conduite par le capitaine Riyad Mahrez, mais elle aussi privée de plusieurs bons éléments, à l'image de Bennacer et Aouar (blessés).

Le match Sénégal-Algérie aura l'allure de revanche côté sénégalais suite à la double défaite lors de la CAN 2019 en Egypte sur le même socre 1-0 (une fois au début du tournoi, et en finale de l'édition).

Quatre ans plus tard, et après une finale de la CAN 2021 remportée contre les Pharaons d'Egypte, les Lions s'apprêtent à recroiser le fer avec l'Algérie.

Cette semaine, en zone mixte, le capitaine des Lions de la Terranga, Sadio Mané a toutefois tenté d'évacuer cette notion de revanche, déclarant: "Ce n'est pas forcément une revanche. On a perdu deux fois contre l'Algérie et elle méritait de gagner. C'était clair. Après, je pense que depuis lors, on est redevenu une autre. Ils (les Algériens) le savent. C'est un match important pour nous, d'autant qu'on joue à domicile. On sait que cela ne sera pas facile mais on est capable de battre n'importe quelle équipe. On est bien préparés. On attend juste le jour J".

Pour rappel, les deux sélections sont qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.