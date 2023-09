Maroc: Séisme - En application des Hautes Instructions Royales, le ministre de l'Intérieur préside deux réunions dans les provinces d'Al Haouz et de Taroudant

Province d'Al Haouz — En application des Hautes Instructions Royales, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, dimanche après-midi, deux réunions dans les préfectures des provinces d'Al Haouz et de Taroudant, en présence des gouverneurs des provinces les plus touchées par le séisme, ainsi que des représentants des services sécuritaires et extérieurs et des élus des provinces concernées.

S'exprimant à cette occasion, M. Laftit a rappelé les Hautes Instructions Royales appelant à faire face aux conséquences de cette catastrophe et à atténuer ses effets, soulignant que les Forces Armées Royales (FAR) ont déployé, de manière urgente, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d'intervention spécialisés à base d'équipes de Recherche et Sauvetage et d'un Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne (HMCC).

Le ministre a fait savoir que les zones sinistrées connaissent une mobilisation totale dans l'objectif de prodiguer les soins nécessaires aux sinistrés et leur prêter assistance, ajoutant que l'ensemble des moyens matériels nécessaires seront mobilisés à cet effet.

M. Laftit a souligné qu'en vue de garantir une gestion efficiente de cette tragédie, les autorités publiques ont adopté une démarche visant l'harmonisation et la complémentarité dans leurs interventions, en s'appuyant sur les principes de l"efficacité, la célérité et la globalité, afin de gérer cette étape avec un sens de sagesse, à la faveur de l'engagement collectif découlant d'une forte coordination entre les différentes composantes de autorités publiques.

Il s'est dit convaincu que notre pays est capable de surmonter cette situation, en dépit des défis et des contraintes difficiles liés à la puissance du séisme, surtout que l'ensemble des institutions ont fait preuve d'une adhésion responsable à la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales.

Le ministre a salué les éléments opérant aux avant-postes, en l'occurrence les membres des Forces Armées Royales, les agents et auxiliaires d'autorité et l'ensemble des services de sécurité, à savoir la Gendarmerie royale, la Sûreté nationale, les Forces auxiliaires et la Protection civile, ainsi que les cadres et agents des départements concernés, soulignant l'engagement responsable des citoyens face à ce désastre.

Il a appelé, dans ce sens, à déployer davantage d'efforts dans cette étape délicate que traverse le pays et à élever le niveau de mobilisation collective, renforcer la cohésion nationale et soutenir les autorités publiques, afin que tout le monde soit à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Le ministre a assuré que les mesures prises par les différentes autorités ne donneront l'effet escompté que par une forte adhésion de la population locale et son plein engagement à soutenir les efforts de ces autorités et à suivre leurs directives, relevant que la responsabilité collective requiert de maintenir un niveau de vigilance maximal.