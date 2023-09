Madagascar: Logements - Cent trente-cinq appartements à Ivato

Les «buildings Mora» dénommés «Lake Village Ivato» et leurs 135 appartements sont sortis de terre. Il ne reste plus qu'à attendre à qui ils reviendront lors d'un tirage au sort.

Grande opportunité. L'inauguration des neuf buildings Mora à Ivato s'est passée ce samedi 9 septembre. Cet endroit est baptisé «Lake Village Ivato». «Il y aura cent trente-cinq appartements pour ceux qui auront la chance d'être tirés au sort», explique le Secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Andriamanohisoa. Des appartements munis des chambres à coucher et de salle à manger, un coin pour la cuisine et une partie pour la toilette ainsi qu'une douche.

Les inscriptions pour acquérir ces maisons sont désormais closes. Il ne leur reste plus qu'à attendre le tirage au sort pour espérer devenir propriétaire de l'appartement demandé. Les infrastructures sont flambant neufs. Il y a un coin pour divertir les enfants, un jardin et de l'autre côté, une poste de police pour assurer la sécurité. C'est tout ce qu'on peut apercevoir de cette infrastructure. Le «Lake Village Ivato» se trouve le long de la route Tsarasaotra-Ivato, plus précisément à l'approche de la commune d'Ivato. « Cette construction changera la vie de ceux qui seront tirés au sort», rassure encore le Président.

Tirage au sort

%

Parallèlement, la construction se poursuit. Au total, le site, étalé sur 14 Ha, est prévu pour accueillir 38 immeubles, avec, au total 570 appartements et 38 studios, de types sociaux. Il devrait comprendre plusieurs parkings et une aire de jeux. Avec une cité artisanale et aussi un endroit pour le sport qui seront installés à quelques pas de cet endroit. Il y aura cent trente-cinq personnes à tirer au sort pour acquérir ces appartements. «Les personnes inscrites et qui remplissent les critères seront tirés au sort, en transparence totale», selon le président de la République, ce samedi lors de l'inauguration.

Tout comme pour les Trano mora, les bénéficiaires auront la possibilité de payer le prix de l'appartement par tranches avec un système de prélèvement mensuel sur le salaire, selon un système de location-vente. Une fois le coût total du logement réglé, ils deviendront propriétaires définitifs de leurs biens. Il est à rappeler que les critères de sélection étaient basés sur le travail des acquéreurs, en premier lieu. Soit la personne est fonctionnaire en activité ou retraité, soit elle travaille dans le secteur privé ou est travailleur indépendant.

Elle devrait être âgée de 25 à 45 ans ayant la nationalité malgache. Le salaire du potentiel acquéreur doit être au minimum de 767 219 ariary par mois pour tous les 15 ans à venir. D'autres chanceux auront la possibilité de payer cash le prix en totalité de l'appartement. Le tirage au sort se fera prochainement, après une dernière mise au point.