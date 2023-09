Madagascar: Rallye / Sunday Cup - Faniry vainqueur, Mathieu champion national

Le duo Mathieu-Andry Tahina remporte son quatrième titre de champion de Madagascar. Faniry réalise de son côté un triplé et décroche la victoire pour la troisième fois d'affilée.

Rideau sur la saison 2023. L'équipage Faniry Rasoamaro-maka- Mahenintsoa Randriambololona sur Peugeot 208 réalise un parcours sans faute de trois victoires sur trois rallyes disputés. Après le Grand Rallye de Madagascar et le Rallye TMF, Faniry se hisse sur la plus haute marche du podium de Sunday Cup, comptant pour la quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar. Le duo Faniry-Mahents a bouclé les six épreuves spéciales longues de 81,42km en 1.01.43. «Nous sommes contents de notre performance et d'avoir pu conserver la victoire.

Dommage que nous n'avons pas pu remporter le titre car nous étions absents lors de la première manche», a confié le vainqueur du rallye. «Ce rallye a été difficile. L'état de la piste a été pitoyable. C'était très éprouvant pour la voiture. Nous avions dûattaquer et faire attention en même temps», se plaint-il. Sa participation à la prochaine saison au championnat national dépendra du calendrier du championnat de France des rallyes terre Clio Trophy.

Prévisible, le titre national a été conservé par l'équipage Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala au volant d'une Subaru. L'enfant terrible, qui a déjà eu une large avance après les trois précédentes manches, n'a fait que gérer la course et a fini quatrième au classement final (+4.22, 98). C'est son quatrième sacre après ceux en 2007, 2013 et 2022.

%

Déçu

«La journée a été longue. Heureusement que la voiture a assuré comme lors de la précédente saison. Nous n'avons eu aucun souci mécanique (...) Le plus difficile est de conserver le titre mais nous l'avons fait. Notre stratégie a été de finir, au pire, sixième mais nous sommes arrivés à la quatrième place, et c'est mieux », a confié Mathieu. Leader du rallye jusqu'au dernier kilomètre, Mika Rasoamaromaka et Fabrice Rasata sur Peugeot 206 échouent tout près de la ligne d'arrivée (+1.08, 41). «Nous avons eu un problème au niveau du moteur. Faniry nous a ainsi dépassés dans le dernier kilomètre, c'est décevant. De plus, la piste a été vraiment impraticable », regrette le champion national en 2021.

Dani, de son nom complet Daniel Rabetafika, au volant d'une Subaru, a fait un come-back réussi après quatre ans d'absence et a complété le podium (+2.48, 98). « J'ai fait de mon mieux pour obtenir un meilleur résultat et je suis satisfait, avec la Subaru. Nous avons eu quand même un problème au niveau du bras arrière et n'avons fait que gérer jusqu'à l'arrivée. Conduire la Subaru cette saison a été une surprise pour moi. Elle est facile à conduire, c'est moins fatiguant et elle est très efficace », a livré pour sa part Dani. Point final sur le sommet national. La cinquième et dernière manche, prévue en décembre, a définitivement été annulée, décision prise par le club Ama, organisateur, à cause de la conjoncture politique au dernier trimestre de l'année.