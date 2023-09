Madagascar: Santé - L'alcool pendant la grossesse affecte le cerveau du bébé

L'alcool pendant la grossesse est néfaste. Les mères enceintes ne devraient pas prendre d'alcool, même pas une goutte. La prise de ces boissons ou produits alcoolisés risque de provoquer des problèmes au niveau du cerveau du bébé. «Le bébé pourrait avoir des problèmes de compréhension comme le retard dans la compréhension d'une chose», a expliqué Docteur Koloina Andrianilaina, psychologue clinicienne, samedi dernier.

Le 9 septembre a été la journée internationale du Syndrome d'Alcoolisation Foetale (SAF). Le médecin confirme même que dès le premier verre, le foetus peut être affecté, ce qui entraînera le retard du développement cérébral. C'est dans ce sens que le Soroptimist International Club Antananarivo Doyen a organisé une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des mères, samedi. Une conférence en présence de jeunes étudiants et étudiantes, de mamans et aussi de papas. Le thème se porte sur «neuf mois, zéro alcool» ».

Par ailleurs, la sensibilisation ne s'adresse pas seulement aux mères qui portent les bébés, mais à tout le monde. C'est un problème vital pour les bébés. Une autre sensibilisation s'est également tenue au Cercle Germano-Malagasy (CGM) dans le but d'inciter les jeunes à se priver d'alcool. Un autre événement organisé par le SAF océan Indien avec quelques associations oeuvrant en faveur des enfants et des jeunes.

Malformations

Nombreux sont les risques sur le cerveau du bébé. Soit le bébé présente un retard dans la compréhension, soit il a des problèmes sur la prise de décisions. «En grandissant, les enfants peuvent devenir indécis ou bien même ne peuvent prendre de décision directe», explique aussi Nyhasina Tsiorintsoa Randrianoelina, une responsable auprès de l'Association pour la Sauvegarde et la Protection de l'Enfance (ASPE), ce samedi, au CGM.

Des malformations caractéristiques figurent parmi les effets de la prise d'alcool pendant la grossesse. Parmi elles, la malformation faciale, c'est-à-dire, celle qui se situe au niveau du visage et aussi au niveau de la tête du bébé. On peut apercevoir aussi une malformation du squelette et, enfin, une malformation cardiaque. Cette dernière risque d'aggraver les états émotionnels du bébé, de son enfance à sa jeunesse. Le comportement et la sociabilité de l'enfant peuvent en être affectés.