Madagascar: Concert - Le groupe Mage 4 enivre ses admirateurs

Hier, le Palais des sports Mahamasina a été le théâtre d'une soirée mémorable alors que le groupe malgache légendaire, Mage 4, a enflammé la scène avec une performance inoubliable. L'excitation était palpable dès le matin, avec des billets sold-out en un temps record, témoignant de l'attente fiévreuse des fans pour voir le groupe dans son intégralité en concert.

Le concert a débuté sous le signe des percussions, plongeant immédiatement le public dans l'univers musical unique de Mage 4. « Nous avons mélangé nos anciens titres et nos nouveaux, car ce sont nos fans qui ont commandé notre répertoire. Nous avons chanté des classiques tels que Tsisy tomany, Lafatra, Izy ve, Tsy hiteny, Nandao ahy, Fefy tsilo, Fitia mandrakizay, et bien d'autres encore », souligne Ratsirarison, plus connu sous le nom de Lita, l'un des membres emblématiques du groupe. L'atmosphère était électrisante, grâce à l'expertise sonore et lumineuse de l'Ivenco, un organisateur professionnel renommé en Afrique.

Satisfaction garantie

Ce spectacle marquait la clôture des célébrations du 30e anniversaire de Mage 4, et le groupe était au complet avec la présence de Lita, le guitariste acoustique venu d'Amérique, Elysé, le claviériste originaire de Toliara, Titan, le lead guitariste, Rinah, le batteur et arrangeur, Teddy, le guitariste, Gégé, le guitariste, Tiana, le bassiste, et Ken, le lead vocal. « Pour nous, l'objectif est atteint. Nous avons réussi à remplir le Palais des sports. Je remercie l'Ivenco, qui est toujours là depuis le début jusqu'à maintenant. Je remercie aussi nos fans, qui sont toujours présents pour partager la musique avec nous.

Nous ne serions pas là où nous sommes sans nos fans », s'est exprimé Ken lors du spectacle. La scène, judicieusement positionnée au centre, a permis à tous les spectateurs de profiter pleinement de l'ambiance électrisante. Cette disposition centrale a assuré une expérience immersive pour chacun des fans présents, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et mémorable au Palais des sports Mahamasina. Après cet événement tant attendu, le groupe Mage 4 a des projets ambitieux pour l'année prochaine, réaliser une tournée en Europe et en Amérique.