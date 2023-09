Madagascar: Route nationale 44 - Rajoelina réalise son Velirano

Chose promise, chose due. Pour sa dernière tournée en tant que président de la République, Andry Rajoelina a inauguré en grande pompe la fin des travaux de réhabilitation de la RN 44, samedi.

Une fin de mandat en apothéose. C'est ce que Andry Rajoelina, président de la République démissionnaire, s'est offert, vraisemblablement. Après un bilan en or lors de la XIe édition des Jeux des îles de l'océan Indien, il a mis un point final à son quinquennat par l'inauguration de la Route nationale numéro 44 (RN 44), samedi. "Aujourd'hui marque la fin de mon mandat, puisque selon les informations rapportées par les médias, c'est aujourd'hui que la HCC [Haute Cour Constitutionnelle] devrait, au plus tard, publier la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle.

J'ai choisi expressément de marquer cette fin de mandat ici, à Ambaton-drazaka, avec vous, pour marquer mon attachement envers vous", a déclaré le néo ex-locataire d'Iavoloha, samedi en milieu d'après-midi, dans le stade Rasolonjatovo fraîchement mis aux normes et qu'il venait d'inaugurer.

La Cour d'Ambohidahy a publié la liste des candidats retenus pour la course à la magistrature suprême, samedi en fin d'après-midi. Andry Rajoelina a fait part de sa démission à cette institution peu après. Pour sa dernière tournée avec la casaque du président de la République. Sur le plan politique, le choix de conclure avec l'inauguration de la RN 44 n'est pas fortuit.

%

Le déroulement des événements à Ambatondrazaka indique clairement que l'idée était de sortir en triomphe. "Je n'ai pas été déçu", affirme Andry Rajoelina, constatant l'affluence populaire. C'est dans la liesse que les habitants d'Ambatondrazaka et des localités limitrophes de la RN 44 ont accueilli l'inauguration de la route. Et Andry Rajoelina et sa suite n'ont pas boudé le plaisir. Aussi, la cérémonie a été programmée en trois temps. Le premier s'est tenu à Andaingo.

Le second à Vodihala où la stèle inaugurale a été dévoilée au milieu d'une foule survoltée. Le climax des événements s'est déroulé dans le stade Rasolonjatovo où une marée humaine a porté le Président démissionnaire jusqu'à la tribune et jusqu'à sa voiture, à la fin de la cérémonie. Celui qui était encore président de la République lors de l'inauguration de la RN 44 n'a pas boudé le plaisir. Accompagné de sa femme et de ses deux garçons, il a pris le volant pour faire le trajet d'Andaingo à Vodihala. Un trajet en voiture dans la joie et la bonne humeur, rythmé par les tubes du moment.

Aller plus loin

Andry Rajoelina n'a pas non plus hésité à se prêter à l'exercice de la "foule contact". Lors de son allocution au stade d'Ambatondrazaka, il a quitté la tribune présidentielle pour tenir son discours sur la scène des artistes, au plus près de l'assistance. Pour saluer ses partisans, celui qui souhaite briguer un second mandat a remis au goût du jour le check du poing. La dernière fois qu'il a fait ce geste en public, c'était durant la campagne électorale de la présidentielle de 2018. Qualifiant la journée de samedi "d'historique", Andry Rajoelina a, vraisemblablement, voulu marquer d'une pierre blanche sa fin de mandat avec cette inauguration, mais également donner le ton de son sprint pour reconquérir la magistrature suprême.

La réhabilitation totale de la RN 44 est probablement le plus grand projet routier réalisé durant son quinquennat. Il a, par ailleurs, rappelé qu'il en a fait un "Velirano", au sens littéral du mot et avec la portée symbolique, pour assurer aux habitants d'Ambatondrazaka qu'il tiendra son engagement. La pratique du "Velirano" consiste à faire un serment en frappant l'eau. Andry Rajoelina l'a fait dans la capitale de la région Alaotra Mangoro durant sa campagne électorale, en 2018.

"J'étais venu ici durant la campagne électorale. J'ai fait le "Velirano" de réhabiliter la RN 44. Aujourd'hui, 9 septembre 2023, je peux dire que j'ai concrétisé mon engagement. Je me suis acquitté de mon devoir envers Ambatondrazaka, puisque les travaux sont entièrement terminés", a scandé le président démissionnaire. "Beaucoup, avant vous, ont fait la promesse de réhabiliter cette route. Mais personne n'y est parvenu.

Vous êtes celui qui a pu le faire. Le seul qui a tenu son engagement", est le discours repris en choeur dans les discours des responsables locaux durant les trois cérémonies qui se sont enchaînées, samedi. "Vous n'avez pas trahi votre Velirano. Soyez-en certain que nous, population d'Ambatondrazaka, nous ne vous trahirons pas. Nous le prouverons le moment venu", a renchérit José Alain Rakotondrazafy, élu à Ambatondrazaka.

Galvanisé par l'engouement populaire, Andry Rajoelina déclare, "vous voir aussi nombreux m'encourage à aller plus loin". Et a conclu cette dernière tournée de son mandat par, "il y a une expression populaire qui dit, ce que vous commencez, vous devez le terminer. Ce que vous avez construit, vous devez l'inaugurer. Nous allons terminer ce que nous avons commencé. Et nous allons inaugurer ce que nous avons édifié".