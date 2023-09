Afrique: Romuald Rakotondrabe - 'La suite de mon contrat dépend des décideurs'

Le coach Romuald Rakotondrabe a redonné un nouveau souffle au football malgache. Le meilleur entraineur de l'OPL en 2021 a réalisé un parcours impressionnant cette saison. Il s'est offert la médaille de bronze au Championnat d'Afrique des nations en février en Algérie et est élu meilleur coach en phase de groupe. Il vient récemment de récupérer la médaille d'or des Jeux des Iles, trente ans après le denier sacre en 1990. Même éliminé, Madagascar est sorti par la grande porte avec un parcours sans défaite après les deux dernières journées des éliminatoires à la Can 2023 (0-0 contre Ghana en juin et 0-0 contre Angola ce jeudi.

Vous venez de boucler votre contrat. Quelle est votre impression après ce parcours impressionnant?

Romuald Rakotondrabe: Depuis juin, nous avons effectué six matches officiels et avons enregistré trois victoires (Seychelles, Maurice et la Réunion aux Jeux des Iles) et trois nuls (Ghana et Angola à la Can, Maurice aux JIOI). Je ne peux pas dire que je suis satisfait. Le plus important est que nous n'avons encaissé aucune défaite. Je tiens ainsi à remercier les joueurs et tout le staff. Tout le travail fait a payé. Nous avons arraché l'or des Jeux des Iles et le bronze du Chan. Nous avons pu concrétiser ce que nous avons souhaité. Et nous en sommes là grâce au travail d'équipe (...)

Certes, ce n'était pas facile. Nous avons vécu des moments difficiles. Beaucoup ont pensé que l'Angola allait nous sous-estimer, ce qui est faux car une équipe nationale devrait toujours porter haut les couleurs de son pays et remporter la victoire devant son public. J'ai ressenti moi aussi la pression de devoir chercher le meilleur résultat avec l'équipe nationale. Nous avons fait de notre mieux même si ce n'était pas parfait. Nous aurons encore beaucoup à faire. Mais, pour le moment, mon contrat avec la fédération et les autres instances prend fin après ce match contre l'Angola.

%

Le flou sur votre contrat et le mode de paiement de vos salaires a retardé la publication de la liste des Barea pour les Jeux des Iles, est-ce vrai?

Romuald Rakotondrabe : Ce que je peux dire, c'est que le règlement de mon salaire est en cours. Nous avons discuté de cela. C'est un contrat tripartite entre la fédération, l'État (ministère) et moi-même. Il y a encore toutes les procédures. Là, à mon retour au pays après le match en Angola, je pense que cela va être bientôt réglé. Il est temps d'exiger un contrat en bonne et due forme sur le papier, évitons désormais celui verbal. Le contrat devrait être signé par toutes les parties prenantes et que chacun respecte et honore son engagement et ses responsabilités.

Vous êtes le mieux placé à poursuivre l'aventure avec les Barea en vue des éliminatoires au Chan dans plus d'une semaine, puis la qualification à la Coupe du monde. Êtes-vous prêts?

Romuald Rakotondrabe: A l'heure actuelle, mon contrat est déjà à son terme. On verra la suite. Je ne vais rien annoncer pour le moment. On ne sait pas encore quelle décision les décideurs vont prendre. Tout dépendra également du contenu du contrat avec le prochain sélectionneur (...) Ce que je peux dire, c'est qu'il faut travailler et faire ce qu'il faut faire sans plus attendre car il ne reste plus que très peu de temps. Et tout cela dépendra toujours des décideurs alors qu'il faut procéder très vite à la préparation avec le peu de temps qui reste. Et j'anticipe, pas vraiment pour moi mais pour les autres, celui qui va prendre le relai.

Pour revenir à votre composition de l'équipe contre l'Angola. Vous avez testé des jeunes mais en avez aussi écarté d'autres?

Romuald Rakotondrabe : C'est vrai, j'ai dit qu'il faut protéger les jeunes joueurs comme El Hadari. J'ai aligné Fortun et Arnaud. Ils ont fait une bonne prestation, bien plus que j'ai espéré. Ils auront un avenir devant eux surtout pour le sélectionneur qui va prendre le relai plus tard. L'équipe nationale commence à avoir la relève, peut-être pas à court terme. Il y a aussi El Hadari ou Nicolas. Nous avons beaucoup de relèves. Le match contre l'Angola a été l'occasion pour moi de les tester (...) Pour le cas d'El Hadari, il est encore très jeune. Certes, il a fait un très bon match aux Jeux des Iles. J'ai dit que j'ai encore dans l'équipe Lapoussin, Tsiry, Tendry ou Dorian, mais El Hadari a son avenir devant lui. Mais chacun a son interprétation par rapport à ma décision.