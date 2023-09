Madagascar: Ambatondrazala / Projet Odof - L'usine de transformation de tomates opérationnelle

La pépinière industrielle de transformation de tomates à Ambatondrazaka pourra désormais fonctionner à plein régime après son inauguration par Andry Rajoelina et le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, samedi.

À plein régime. L'unité industrielle de transformation de tomates à Ambatondrazaka est désormais opérationnelle à 100%. C'est dans l'euphorie et la joie que les coopératives ainsi que les producteurs du district d'Ambatondrazaka ont accueilli samedi, Andry Rajoelina, chef de l'État et Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, venus inaugurer et lancer cette usine. Une aubaine pour les communautés riveraines de la nationale 44 qui pourront désormais transformer leurs tomates pour ajouter une valeur supplémentaire, dans le cadre du projet One District, One Factory ou Odof (Un district, une Usine).

«Le développement industriel, Velirano numéro 7 du président de la République vient de de concrétiser pour le district d'Ambatondrazaka», s'exprime Edgard Razafindravahy devant la foule incommensurable venue à l'occasion de l'inauguration de cette usine. Andry Rajoelina, a pour sa part tenu à souligner la portée du projet One District, One Factory (ODOF) sur le plan social. «Ambatondrazaka est un district très productif, raison pour laquelle le ministère de l'Industrialisation a placé cette nouvelle usine.

Une pépinière qui permettra entre autres, de créer de l'emploi et professionnaliser les jeunes», confie-t-il. Installée dans la région depuis juin dernier, cette unité de production est capable d'encaisser une tonne de tomates brutes par heure. Avec une usine qui tourne à six heures par jour, les machines seront capables de produire 1 à 1,5 tonne de produits finis (concentré de tomates, ketchup ou sauces tomates).

Solutions pérennes

Une infrastructure de la sorte permettra entre autres, d'améliorer le rendement à la base pour cette région. Sachant que plusieurs communes du district d'Ambatondrazaka sont de grandes productrices de tomates (environ 16 500 tonnes par an), la nouvelle unité industrielle de transformation de tomates permettra de pallier plusieurs problèmes. À commencer par la gestion de la production elle-même. La présence d'une telle infrastructure dans la région constitue également une opportunité pour les coopératives.