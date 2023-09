Afrique: Éliminatoires CAN 2023 - Le Senegal A' tient tête au Rwanda (1-1) à Butare

En match comptant pour la 6ème et dernière journée des Éliminatoires à la CAN 2023, les Lions du Sénégal A' a tenu tête au Rwanda, 1 but partout, samedi, à Butare.

A la fin du premier acte au stade de Huye, kes deux équipes étaient rentrés aux vestiaires sur un score de zéro but partout. C'est au retour, à la 65é minute, sur un magnifique coup-franc bien déposé de Cheikh Tidiane Sidibé, que Mamadou Lamine Camara s'est détendu parfaitement pour placer une tête victorieuse qui ne laisse aucune chance au gardien rwandais.

Le Sénégal, conduit par les coachs Daf et Pape Thiaw, se fait surprendre dans les ultimes secondes de la rencontre et concède le match nul face au Rwanda. Les Lions terminent premiers du Groupe L et restent invaincus dans ces éliminatoires de la CAN 2023.