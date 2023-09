Madagascar: Football - Allemagne - Hansi Flick limogé !

La débâcle de l'Allemagne face au Japon à Wolfsburg samedi en match amical (1-4), a été fatale à Hansi Flick, qui avait pourtant précisé qu'il voulait « continuer à se battre ». Le technicien allemand a été limogé ce dimanche de son poste de sélectionneur, comme l'a indiqué la Fédération allemande de football (DFB) dans un communiqué.

Face aux Bleus mardi (21 heures), c'est un trio composé de Rudi Völler, le directeur sportif de l'équipe masculine, Hannes Wolf et Sandro Wagner qui devrait diriger l'équipe.

« La sélection allemande a besoin d'une nouvelle impulsion. En vue de l'Euro organisé dans notre pays (du 14 juin au 14 juillet 2024), nous avons besoin de renouveau et de confiance, a expliqué le président de la Fédération, Bernd Neuendorf.

Personnellement, il s'agit d'une des décisions les plus difficiles de mon mandat. J'ai beaucoup de respect pour Hansi Flick et ses adjoints en tant que professionnels du football et êtres humains. Mais la réussite sportive est la plus haute priorité pour le DFB et c'est pour ça que cette décision était inévitable. ».

Pour succéder à Flick, plusieurs noms ont été évoqués dans la presse allemande et Julian Nagelsmann, un temps pisté par le PSG cet été, serait le favori. Interrogé par Sportbild, Louis Van Gaal a également entrouvert la porte à un retour. « Normalement je n'entraîne plus en club mais un pays prometteur a encore des chances de me convaincre », a indiqué le technicien néerlandais.

Outre Van Gaal et Nagelsmann, l'entraîneur autrichien Oliver Glasner, qui a remporté la Ligue Europa avec Francfort en 2022, est également libre et évoqué par le quotidien.