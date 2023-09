Tunisie: Les chaussures «in» de la saison automnale

Des mules à bouts fermés, des baskets ou des espadrilles, des mocassins... on les porte pour aller au bureau, aux cours, à la ville... tout en restant chic et élégante... Il suffit juste de bien choisir les pièces à porter avec pour créer un look sublime et super tendance

Les chaussures sont une pièce essentielle pour embellir toute notre tenue. On la choisit souvent confortable, mais surtout assortie et tendance. Avec l'arrivée de l'automne, on adopte notre style en le mixant avec des shoes in et fashion. Sandales nu-pieds, baskets ou même des escarpins, la nouvelle collection automnale, repérée dans les boutiques de prêt-à-porter, comporte une panoplie de styles et modèles qui correspondent à tous les goûts et les âges...

Dans ce numéro, on vous dévoile les souliers à shopper pour la saison et comment les porter avec style et élégance pour rester toujours chic. Les mules fermées par-devant et ouvertes par-derrière figurent toujours parmi les chaussures super à la mode. En couleur rose fushia ou rose poudre, on peut les porter avec des pantalons, en jean évasé coupe patte d'éléphant, avec un pantalon large ou avec une robe longue ou courte.

On peut associer cette couleur gaie avec des pièces de couleur neutre, tels le beige clair, le bleu clair pour un mélange sublime et harmonieux de style.

Quant au sac, on mise sur un fourre-tout de la même couleur que les souliers, sinon on opte pour une couleur qui va à merveille avec le rose, tel que le bleu, le blanc...

On peut choisir des mules, à semelles plates avec un petit design en chaîne dorée ou argentée, sinon pour celles qui cherchent la simplicité, elles peuvent choisir des mules unies sans ornement. Mis à part la couleur rose, on peut également opter pour les couleurs douces et à la mode, comme l'indémodable blanc, blanc cassé, camel...

On associe ces mules avec un mini-sac, style minaudière, forme carrée pour un look très BCBG, un chemisier et un pantalon palazzo, toujours tendance. Un style de tenue pareille, avec des mules plates, confortable est très pratique pour aller au bureau, à la faculté, à la ville...

Cet automne, on mise aussi sur les baskets montantes, style converses, tendance de la saison printanière, mais qui continuent à figurer sur les devants de la scène de la mode en matière de chaussures. Elles se portent à merveille avec des jeans, un pull ou tee-shirt loose et un tote bag pour un look sport et décontracté, mais aussi avec une robe longue et évasée fleurie ou une jupe en jean et un crop top.

Pour donner encore une touche d'originalité et du style à toute la tenue, on peut ajouter une chemise blanche, ample pour un look sublime. Pour le sac, on a le choix de porter un sac sport tel qu'un fourre-tout en grand format, ou bien un petit sac qui se porte à la main en parfaite harmonie avec toute la tenue.

Les mocassins sont aussi une autre alternative pour un look élégant. A semelles plates ou en plateforme, ils ont l'atout d'aller à tous les pieds et à tous les âges aussi. On les porte avec un pantalon 7/8, une chemise pour un look classique, mais indémodable, sinon on peut aussi les porter avec une robe. L'effet chic est 100% garanti. A en profiter de la saison des soldes qui offrent des promotions intéressantes pour une saison automnale très fashion.