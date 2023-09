Afrique: L'équipe de Tunisie se prépare pour la confrontation contre l'Egypte (Ce mardi 18h00 au Caire) - Assurer et, surtout, rassurer...

Ali Abdi et Hamza Rafia apportent de l'assurance à la sélection nationale en attendant que les nouveaux s'acclimatent (Photos Mokhtar HMIMA)

Laissant ses fans sur leur faim malgré la large victoire obtenue devant le Botswana, quant à ses aptitudes à aller loin lors de la prochaine CAN, l'équipe de Tunisie devra profiter de la rencontre amicale, après-demain contre l'Egypte, pour rassurer et convaincre. Pour ce faire, Jalel Kadri devra aligner de nouvelles têtes parmi les joueurs convoqués pour tenter de trouver des solutions à une attaque qui peine toujours dans les trente derniers mètres.

L'équipe de Tunisie a, certes, remporté une large victoire devant le Botswana, jeudi soir. Elle n'a pas totalement rassuré pour autant. C'est que notre team national a souffert le martyre durant une heure de jeu et même l'ouverture du score a été quelque peu fortuite, puisqu'elle était la résultante d'un but signé par un joueur adverse, en l'occurrence Alford Velaphi, contre son camp.

Aussi, les nouveaux convoqués par Jalel Kadri et même les revenants, à l'instar d'Omar Layouni qui retrouve les rangs de la sélection après une longue éclipse, ne sont pas parvenus à rentrer dans le moule malgré tous leurs efforts. Le sélectionneur national l'a expliqué par le peu de temps que les joueurs ont passé ensemble : «Vous savez, les nouveaux venus n'ont eu que deux séances d'entraînement. Ce n'est guère suffisant pour l'entente», a rétorqué Jalel Kadri, pour justifier, entre autres, les difficultés rencontrées durant la première mi-temps pour mettre la balle dans les filets, malgré les efforts consentis.

Première de Haj Mahmoud, Ali Youssef et Achouri !

Ne pouvant donner leurs chances à tous lors du match contre le Botswana, le sélectionneur national devra profiter du match amical contre l'Egypte, après-demain, pour tester de nouvelles têtes : «Nous avons convoqué huit attaquants lors de ce rassemblement. Nous ne pouvons pas les aligner tous dans un seul match», a noté le sélectionneur national avant d'ajouter : «Nous allons profiter du match amical contre l'Egypte pour donner leur chance à ceux qui ne l'ont pas eue contre le Botswana».

Ceci dit, on s'attend à voir à l'oeuvre au Caire, ce mardi à partir de 18h00 à l'occasion du match amical contre l'Egypte, Samy Chouchane, Ali Youssef et, surtout, l'attaquant Anas Haj Mohamed qui a finalement opté pour la Tunisie après avoir endossé les maillots de l'Italie et du Maroc.

Pour rappel, Anas Haj Mohamed a joué avec la sélection italienne U17 et a été convoqué par Walid Regragui pour un rassemblement avec la sélection marocaine. Ce joueur, qui a marqué 15 buts avec son club Parma, peut être, à coup sûr, une bonne solution pour apporter une plus-value à l'animation offensive. Un joueur qui marque 15 buts en Série B ne peut qu'être utile en sélection nationale au vu de son jeune âge. Il n'a que 18 ans.

Après-demain, on s'attend à voir aussi à l'oeuvre Elias Achouri. Ce dernier était lui aussi sur le banc des remplaçants contre le Botswana : «Je m'attendais à ce qu'on m'interroge sur Elias Achouri», a répondu Jalel Kadri, jeudi soir lors de la conférence de presse d'après-match : «En accord avec l'intéressé, Elias Achouri n'allait pas disputer le match contre le Botswana. Il est resté sur le banc des remplaçants pour entrer tout juste dans l'ambiance. Il a repris la compétition avec son club après deux semaines de blessure. Il a préféré être ménagé contre le Botswana pour avoir un peu de temps de récupération. Il devra jouer au Caire contre l'Egypte et fera d'ailleurs partie des joueurs qui seront mis à l'épreuve lors de ce test amical».

Départ aujourd'hui pour Le Caire

Vendredi, au lendemain du match contre le Botswana, le staff technique a scindé le groupe en deux. Ceux qui ont disputé le match la veille se sont contentés d'une séance de décrassage. Le reste du groupe s'est entraîné normalement.

Hier, tous les joueurs se sont entraînés ensemble. Aujourd'hui, la délégation tunisienne s'envolera au Caire.

