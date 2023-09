Congo-Kinshasa: Le député Olive Mudekereza dénonce le calvaire des voyageurs désireux de se rendre à l'intérieur par avion

Le député national Olive Mudekereza dénonce le calvaire qu'endurent plusieurs voyageurs qui veulent se rendre à l'intérieur du pays par avion. Il cite notamment les cas des voyageurs qui se rendent à Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani, ...

Au cours d'une déclaration à la presse dimanche 10 septembre à Kinshasa, le député Olive Mudekereza, élu de Walungu, au Sud-Kivu, déplore le « casse-tête dans ce secteur, causé par des perturbations et annulations des vols à cause de l'insuffisance criante d'avions ».

De nombreux voyageurs se retrouvent ainsi bloqués à un endroit pendant plusieurs jours. Olive Mudekereza demande au gouvernement de doter le pays des avions pour rendre facile le transport aérien et à redoubler d'efforts pour qu'il y ait plus des compagnies dans le secteur de transport aérien.

« Il y a des enfants qui sont encore ici à Kinshasa, comme en provinces pour rejoindre leurs écoles, ça pose problème. Le gouvernement a fourni un effort pour baisser le prix du billet d'avion. Mais il faut maintenant faire des efforts, avoir plus d'avions et plus de vols », propose Olive Mudekereza.

Pour lui, la RDC a besoin d'au moins 70 avions pour satisfaire les besoins des Congolais dans ce secteur.

« Un pays a plus de cent millions d'habitants et il y a pas d'autres voies de communication, chemin de fer, ou routes, pour atteindre la capitale. Nous, comme députés, nous devrons interpeller le ministre des Transports et des infrastructures, pour qu'il y ait au moins des aéroports partout et que d'autres compagnies puissent venir en RDC pour sauver la situation », a recommandé Olive Mudekereza.

Il demande aussi aux compagnies CAA et Congo Airways à louer des avions pendant cette période de fortes demandes pour satisfaire le besoin de la population pour le voyage.

De son côté, la compagnie nationale Congo Airways a annoncé samedi 9 septembre, l'interruption momentanée de ses activités dès ce lundi 11 septembre sur l'étendue nationale. Congo Airways a levé cette option en vue d'améliorer l'efficacité de ses services.