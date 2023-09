Madagascar: Environnement - Promotion de l'agriculture urbaine

Contribution à la sécurité alimentaire. L'agriculture urbaine est de plus en plus encouragée et offre de nombreux avantages, notamment l'embellissement urbain, la protection de l'environnement ou encore la sécurité alimentaire.

C'est l'un des thèmes véhiculés par les Lions Club et Léo Club dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du nettoyage (World clean up day) , samedi dernier au Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza (PBZT).

C'est dans ce sens qu'ils ont participé conjointement au nettoyage du parc et à la plantation de plants maraîchers pour les animaux afin de subvenir à leurs besoins alimentaires. Les membres de ces clubs de service ont également profité de cette occasion pour sensibiliser les visiteurs présents sur la bonne utilisation des bacs à ordures. « Changer les mentalités n'est pas le seul enjeu puisqu'il y a aussi l'habitude et le respect. Le choix du PBZT n'est pas fortuit pour cette journée de sensibilisation.

C'est un patrimoine national floristique et faunistique qui mérite d'être préservé », selon Bruno Randrianaribefitia, coordonnateur Équipe mondiale de service du district Lions Club.

À noter que toutes ces actions ont été faites sous l'égide de la commission EMS et Environnement du District.